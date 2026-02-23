Nam ca sĩ lấy vợ hơn 8 tuổi, không con cái vẫn hạnh phúc: U60 tối nào cũng hôn chúc vợ ngủ ngon

Ca sĩ Vũ Hà lần đầu công khai cuộc sống hôn nhân với bà xã hơn 8 tuổi – Huyền Vân vào năm 2013. Thời điểm đó, anh và vợ đã có hơn 20 năm bên nhau.

Bà xã của nam ca sĩ sinh năm 1961, người gốc Huế, cũng từng là ca sĩ của đoàn Tiên Sa, Quảng Nam (Đà Nẵng). Lúc đến với nhau, Vũ Hà mới 24 tuổi, còn bà xã anh bước sang tuổi 32.

Khi quyết định xây dựng hạnh phúc, cặp đôi bị gia đình Huyền Vân phản đối. Bởi chị sinh ra trong một gia đình khá giả, cùng khoảng cách tuổi tác khiến nhiều người cho rằng anh đang "đào mỏ" nhà vợ.

Tuy nhiên, Vũ Hà cho biết lúc hai người về ở với nhau là đi ở nhà thuê, tự sinh sống, tự lo tất cả mọi thứ. Vũ Hà và Huyền Vân đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, bà xã Vũ Hà cũng bỏ luôn việc đi hát và rẽ hướng hẳn sang kinh doanh, hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Vũ Hà và vợ.

Tính đến nay, ca sĩ Vũ Hà và bà xã Huyền Vân đã có hơn 30 năm bên nhau và họ luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân ngọt ngào dù không có con.

Tờ Thời báo văn học nghệ thuật viết, vì không có con nên bà xã Vũ Hà từng có ý định cưới vợ cho chồng để anh được làm cha nhưng nam ca sĩ cương quyết nói không với quyết định này.

Cả hai sau đó đã quyết định nhận một người cháu bên nhà vợ làm con nuôi. Năm 2021, ở tuổi 52, nam ca sĩ báo tin vui được lên chức ông nội khi vợ chồng con trai nuôi có em bé.

Tờ Phụ nữ số trích lời nam ca sĩ chia sẻ về hôn nhân của mình: "Trước khi đi ngủ, tôi luôn luôn đắp mền cho vợ. Hôn vợ một cái, chúc vợ ngủ ngon. Tôi làm điều đó suốt mấy chục năm nay. Có thể đó là một thói quen bình thường thôi và cảm thấy như vậy là hạnh phúc, là vui".

Trong mắt Vũ Hà, vợ là người phụ nữ hiền lành, tử tế và rất tôn trọng anh. Vợ cũng yêu thương anh vì anh thẳng thắn, không gian dối. Vũ Hà từng chia sẻ, anh và bà xã không chỉ là vợ chồng mà còn là tri kỷ.

Xuất hiện trong chương trình Lời tự sự, ca sĩ Vũ Hà cho biết nhiều năm qua, anh đã quen với việc "làm 10 đồng thì mang về cho vợ 8 đồng".

Trong chương trình, anh nói: "Tôi luôn yêu thương vợ và không bao giờ có tư tưởng bỏ vợ để đến với ai khác. Dù có chán cách mấy, tôi cũng cố gắng hâm nóng tình cảm bằng nhiều cách, chẳng hạn như đi xem phim, đi du lịch nước ngoài…", nam ca sĩ chia sẻ.

Dù không có con nhưng cặp đôi vẫn có hôn nhân hạnh phúc hơn 3 thập kỷ qua.

Đặc biệt, dù đã gắn bó hơn 30 năm, và ở tuổi U60 nhưng Vũ Hà vẫn giữ thói quen hôn vợ trước khi ra khỏi nhà. Anh cũng không ngại nói những lời yêu thương với vợ, như một cách vun đắp tình cảm mỗi ngày.

Dù hôn nhân hạnh phúc nhưng nam ca sĩ ít khi khoe vợ lên mạng xã hội cũng như với truyền thông vì sợ bị bàn tán, soi mói.

Nói về cuộc sống hôn nhân của mình với bà xã hơn 8 tuổi, Vũ Hà chia sẻ trên báo Dân Trí: “Tình yêu trong tôi đơn giản như con người tôi. Mỗi ngày, vợ nấu cơm, tôi đứng bên cạnh trò chuyện, rồi chúng tôi sẽ cùng ăn với nhau. Chúng tôi tự ghi nhớ quy tắc không bao giờ bỏ bữa trưa ở nhà. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của vợ chồng tôi".

Theo anh, có thời gian ăn cơm với nhau mới đúng là một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, do công việc khá bận rộn, nên cả anh và vợ chỉ cùng ăn cơm trưa, còn buổi chiều, tối thì cả 2 tự ăn ở ngoài.

Vũ Hà sinh năm 1969, quê Ninh Bình. Anh sở hữu giọng hát đặc trưng, vẻ ngoài điển trai nên từng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả hồi thập niên 2000, nhất là khán giả miền Tây.

Ca sĩ Vũ Hà nổi tiếng với các ca khúc: Mắt nai cha cha cha, Tiểu thơ kiêu kỳ, Trái tim băng giá, Búp bê Chao Mi Ao, Mambo nồng say...