Cuối cùng Trịnh Sảng cũng có ngày này

Ngày 22/2, tờ Sohu đưa tin tình hình cuộc sống của Trịnh Sảng tại Mỹ đang nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cô liên tục cập nhật MXH một cách khác thường. Bắt đầu từ đêm giao thừa, cứ cách hai ngày, Trịnh Sảng lại đăng một loạt ảnh selfie, đính kèm các bản nhạc buồn có nội dung nhớ nhà. Đến mùng 5 Tết, cô thậm chí đăng hẳn một bài viết gồm 80 khung ảnh selfie cùng lúc rồi lại xóa đi.

Đáng chú ý, trong loạt selfie lần này, Trịnh Sảng xuống dốc về cả nhan sắc lẫn tinh thần. Gương mặt cô lộ rõ dấu hiệu lão hóa, tiều tụy, già hơn tuổi rất nhiều. Dù Trịnh Sảng cố gắng làm những biểu cảm hài hước để trông hoạt bát và rạng rỡ hơn trước ống kính, hiệu quả mang lại vẫn không mấy khả quan, ai cũng cảm thấy cô gượng cười, gần như đã cạn kiệt cả tinh thần lẫn sức lực.

Trong cả Tết Nguyên đán, Trịnh Sảng không ngừng đăng ảnh selfie, bài nhạc có nội dung nhớ nhà. Ảnh: 163.

Theo tìm hiểu của tờ 163, kể từ ngày bị đuổi khỏi showbiz và phải tháo chạy sang Mỹ để trốn chủ nợ, tâm lý của Trịnh Sảng không ổn định, từng mắc trầm cảm do xa gia đình, sống đơn độc ở nơi đất khách quê người suốt 5 năm qua. Trước Tết Nguyên đán, cô tiếp tục bị chủ nợ bủa vây đòi tiền, cãi vã với gia đình bạn trai cũ Trương Hằng về chuyện nuôi con song sinh.

Không chỉ vậy, Trịnh Sảng còn bị người tình đại gia Diệp Diên Vỹ cự tuyệt việc giúp đỡ cô quay lại showbiz hoạt động. Trịnh Sảng được cho biết muốn thay đổi thân phận, mở công ty ở Mỹ, Hàn Quốc để tái xuất. Do kế hoạch của Trịnh Sảng quá viễn vông và như ném tiền qua cửa sổ, Diệp Diên Vỹ đã không đồng ý, yêu cầu cô chuyên tâm chăm con nhỏ. Do lệ thuộc tài chính vào người tình, không có công ăn việc làm nên Trịnh Sảng cũng không dám phản ứng, đành chấp nhận tình cảnh bẽ bàng, sa sút hiện tại của mình.

Trịnh Sảng hiện sống lệ thuộc với đại gia Diệp Diên Vỹ. Ảnh: Sina.

Trước đó, diện mạo của Trịnh Sảng kể từ ngày rời showbiz và ở bên đại gia Diệp Diên Vỹ cũng đã nhiều lần gây thảng thốt. Đầu tháng 2, Trịnh Sảng được trông thấy trên phố với ngoại hình gầy gò, tiều tụy, tóc thưa thớt và có tóc bạc đầy đầu.

Xuất hiện với nhan sắc không son phấn vào đầu năm 2026, cô để lộ gương mặt cứng đờ, sưng húp và "đôi môi ếch" kỳ lạ. Nhiều cư dân mạng cho rằng Trịnh Sảng đã tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ để làm lại cuộc đời. Mỹ nhân bị đuổi khỏi Cbiz này được cho là đã đi tiêm chất làm đầy cho vùng mặt và môi. Tuy nhiên, cô bị nghi vấn thẩm mỹ lỗi, đặc biệt là phần môi có giác hơi lệch. Nhiều cư dân mạng cho biết nếu không xem chú thích tên, họ cũng không nhận ra đó là Trịnh Sảng vì diện mạo cô thay đổi quá nhiều sau 5 năm rời ngành giải trí.

Gương mặt sạm, nhiều khuyết điểm, đôi môi vều bị ví như môi ếch, tiều tụy và trông không có sức sống của Trịnh Sảng ở thời điểm hiện tại. Ảnh: 163.



Theo tờ 163, Diệp Diên Vỹ - người tình của Trịnh Sảng - nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bắt giam của cảnh sát Trung Quốc. Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ từ năm 2024. Cô chấp nhận làm người tình của vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, lại thêm việc các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục cô trên khắp nước Mỹ để đòi tiền. Hiện, Trịnh Sảng mắc nợ hơn 200 triệu NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng).

Nguồn: 163, Sina