Bạn gái sao nam nổi tiếng công khai đeo nhẫn cưới, sắp có một hôn lễ được tổ chức năm 2026?

Zendaya và Tom Holland đang làm dấy lên tin đồn kết hôn, sau khi nữ diễn viên được phát hiện đeo một chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út bên trái, thay vì chiếc nhẫn đính hôn kim cương 5 carat quen thuộc. Cụ thể, bạn gái Người Nhện đã được bắt gặp đi cùng nhà sản xuất phim Josh Lieberman tại Beverly Hills, California, Mỹ.

Nữ diễn viên sinh năm 1996 ăn mặc, để kiểu tóc đơn giản. Thay vì đeo nhẫn đính hôn kim cương lộng lẫy, Zendaya lại đeo nhẫn vàng có thiết kế đơn giản giống như nhẫn cưới. Điều này làm dấy lên nghi vấn Zendaya và Tom Holland đã bí mật tổ chức đám cưới, nên nữ diễn viên mới đeo chiếc nhẫn này.

Chiếc nhẫn vàng đơn giản làm dấy lên nghi vấn Zendaya đã kết hôn với Tom Holland. Ảnh: Page Six

Page Six đã liên hệ với người đại diện của Zendaya và Holland để xin bình luận nhưng chưa nhận được sự hồi đáp. Trước đó, Zendaya đã khiến công chúng phải xôn xao khi đeo nhẫn đính hôn kim cương 5 carat trên thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng 2025. Đây là chiếc nhẫn có kim được cắt theo hướng đông-tây, tạo nên cảm giác cổ điển và sang trọng.

Được biết, Tom Holland đã cầu hôn Zendaya vào khoảng thời gian giữa Giáng sinh và đêm giao thừa năm 2024, không lâu sau khi cặp đôi xăm hình đôi giống nhau. Nguồn tin thân cận cho biết dù cặp đôi đã bàn về chuyện kết hôn trong nhiều năm, nhưng Zendaya hoàn toàn không biết rằng Tom Holland sẽ cầu hôn. “Cả hai đều coi trọng sự riêng tư, vì vậy lời cầu hôn cũng là điều mà Tom muốn giữ kín” - nguồn tin thân cận tiết lộ.

Zendaya khoe nhẫn đính hôn tại thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2025. Ảnh: Page Six

Ngoài ra, nguồn tin cũng xác nhận Tom Holland đã xin phép bố mẹ của Zendaya trước khi cầu hôn cô. Đến tháng 1/2025, cha của Tom Holland - ông Dominic tiết lộ: “Như các bạn đã biết, Tom đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Thằng bé đã mua một chiếc nhẫn. Thằng bé đã nói chuyện với cha Zendaya và được phép cầu hôn con gái ông ấy". Ông cũng nói rằng việc mua nhẫn đính hôn "là điều nhỏ nhặt nhất trong số những mối lo của Tom".

Zendaya và Tom Holland nên duyên qua bộ phim Người Nhện. Họ được cho là hẹn hò từ năm 2017, nhưng đến năm 2021 mới công khai mối quan hệ. Vào tháng 7 năm ngoái, Law Roach - stylist lâu năm của nữ diễn viên đã đưa ra cập nhật quan trọng về đám cưới của cặp đôi: "Quá trình này thậm chí còn chưa bắt đầu”. Law Roach đồng thời cho biết Zendaya đang bận rộn tham gia rất nhiều phim bao gồm cả Dune 3. Anh cho rằng Zendaya - Tom Holland còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho đám cưới.

Tom Holland - Zendaya là cặp đôi được khán giả yêu thích. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six