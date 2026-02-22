Cặp mỹ nhân đẹp nhất thế giới - nhà sản xuất "toang" ngay trong Tết chỉ sau 3 năm cưới

Ngày 22/2, tờ Page Six đưa tin cuộc hôn nhân của nữ thần màn bạc Alexandra Daddario và nhà sản xuất Andrew Form đã kết thúc sau 3 năm chung sống. Mỹ nhân đẹp đến mức được ví là "kỳ quan thế giới thứ 8" đã thông qua người đại diện xác nhận chuyện ly hôn chồng với truyền thông. Theo quản lý, Alexandra Daddario và Andrew Form chia tay nhau trong hòa bình, đã cam kết cùng nuôi dưỡng con trai khôn lớn. Lý do tan vỡ của cặp đôi hàng đầu Hollywood không được tiết lộ.

"Họ đưa ra quyết định đường ai nấy đi dựa trên tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau. Alexandra Daddario và Andrew Form vẫn sẽ cùng nhau nuôi dạy, hoàn thành trách nhiệm của người cha, người mẹ dù họ không còn là vợ chồng. Cả hai mong muốn công chúng tôn trọng, cho họ không gian riêng tư trong giai đoạn cuộc sống có sự thay đổi lớn này", đại diện của Alexandra Daddario chia sẻ với truyền thông Mỹ.

Cuộc hôn nhân của Alexandra Daddario và Andrew Form kết thúc sau 3 năm chung sống. Ảnh: Getty Images.



Alexandra Daddario kết hôn với nhà sản xuất Andrew Form vào năm 2022. Hai người có với nhau cậu con trai hiện được 15 tháng tuổi. Alexandra Daddario từng chia sẻ rằng cô lần đầu gặp Andrew Form trên đường phố New York (Mỹ). Andrew Form vì trúng tiếng sét ái tình đã chủ động mời nữ diễn viên xinh đẹp đi ăn tối. Do cũng có ấn tượng tốt với Andrew Form, Alexandra Daddario đã không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Từ đó, hai người tìm hiểu và chính thức phát triển mối quan hệ tình cảm.

Alexandra Daddario và Andrew Form không tiết lộ nguyên nhân hôn nhân rạn nứt. Ảnh: Instagram.

Trước Alexandra Daddario, Andrew Form từng đổ vỡ hôn nhân với Jordana Brewster - nữ diễn viên vào vai em gái của Vin Diesel trong loạt phim Fast & Furious. Andrew Form và Jordana Brewster chung sống với nhau 13 năm và có 2 con trai. Đến năm 2020, họ ra tòa ly hôn. Andrew và Jordana vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp hậu tan vỡ. Hai con trai riêng thậm chí còn đảm nhận vai trò phù rể trong đám cưới của cha với Alexandra Daddario.

Alexandra Daddario sinh năm 1986, được biết đến qua các phim Baywatch, San Andreas, The White Lotus, Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief... Alexandra Daddario sở hữu vẻ đẹp hơn người vì mang dòng máu lai Italy, Ireland, Hungary và Anh. Cô nhiều lần lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler tổ chức. Trong đó, đôi mắt xanh ngọc với ánh nhìn khiến người khác như bị thôi miên cùng vóc dáng đẹp như tượng tạc của Alexandra Daddario thậm chí được ví là "kỳ quan thế giới thứ 8", theo truyền thông Mỹ.

Với đôi mắt xanh như ngọc, nụ cười quyến rũ cùng thân thể đẹp như tượng tạc, Alexandra Daddario là 1 trong những minh tinh đẹp nhất nhì Hollywood. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Page Six