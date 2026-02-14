Cặp tình nhân showbiz lạ nhất Valentine: Nhà gái đeo nhẫn ngón áp út - thay 3 ảnh đôi, nhà trai thì im re

Theo tờ Sohu, Tống Dật đang là cái tên chiếm sóng MXH Trung Quốc trong dịp Valentine năm nay. Trong 3 ngày, sáng 12/2, khuya 13/2 và ngày 14/2, cô liên tục có những động thái khó hiểu liên quan đến chuyện tình cảm, khiến dân tình dậy sóng.

Đầu tiên, mỹ nhân cổ trang đã đăng ảnh đi ăn ở nhà hàng. Nơi mà Tống Dật dùng bữa trùng với nhà hàng mà tài tử Bạch Kính Đình từng check-in trên MXH vào ngày 20/5/2025. Khuya 13/2, cô liên hoàn thay ảnh bìa tài khoản Weibo, Douyin, Xiaohongshu thành hình cặp đôi gấu hoạt hình. Đến trưa 14/2, Tống Dật đăng tải bộ ảnh mừng Valentine, với chi tiết gây chú ý là ngón tay áp út đeo nhẫn.

Tống Dật đăng ảnh đi ăn trùng với địa điểm Bạch Kính Đình từng check-in vào năm ngoái. Ảnh: Sina.

Khuya 13/2, cô gây bàn tán khi thay 1 lượt 3 ảnh bìa cặp đôi gấu hoạt hình trên trang cá nhân. Ảnh: Sina.

Bước sang ngày 14/2, Tống Dật đăng bộ ảnh đón Valentine với ngón tay áp út đeo nhẫn. Ảnh: Sina.

Loạt động thái ám chỉ chuyện tình cảm lứa đôi của Tống Dật trong ngày Lễ Tình nhân gây xôn xao dư luận. Trên MXH, netizen nghi vấn nữ diễn viên đang quyết ép Bạch Kính Đình phải công khai mối quan hệ của họ. Cũng có người nghi vấn nhiều khả năng Tống Dật đang cố tình quậy tung Valentine này vì muốn "dằn mặt" Bạch Kính Đình sau khi họ đổ vỡ trong mâu thuẫn.

Hiện, mối quan hệ của Bạch Kính Đình và Tống Dật chiếm sóng MXH Weibo. Ai cũng thắc mắc về tình trạng của cặp nghệ sĩ này: còn yêu hay đã chia tay. Bởi lẽ, nhà gái đang không ngừng tung hint tình ái mập mờ, nhà trai thì trốn biệt tăm. Bạch Kính Đình và Tống Dật cũng bị netizen xứ Trung gọi là "đôi tình nhất ồn nhất Cbiz" khi liên tục chơi trò đuổi bắt. Tống Dật được cho là luôn muốn có danh phận chính thức, còn Bạch Kính Đình lại trốn tránh không muốn công khai.

Mối quan hệ của Bạch Kính Đình và Tống Dật chiếm sóng MXH Weibo ngày 14/2. Ảnh: Sina.

Tống Dật và Bạch Kính Đình lộ chuyện hẹn hò vào tháng 11/2022. Thời điểm này, cặp sao đang cùng quay bộ phim Trường Phong Độ. Tuy nhiên, họ không phải là mối quan hệ "phim giả tình thật". Cặp uyên ương yêu nhau trước khi nên duyên trên màn ảnh. Theo nguồn tin trong showbiz Hoa ngữ, Bạch Kính Đình và Tống Dật đều nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cả 2 đưa đối phương về ra mắt gia đình và nhận được sự ủng hộ của cha mẹ.

Vì thể hiện tình cảm với Tống Dật, Bạch Kính Đình còn từng nhuộm tóc tím theo lễ phục mà nữ diễn viên mặc khi tham dự sự kiện. Tống Dật cũng có động thái công khai mối quan hệ với tài tử kém 4 tuổi. Cụ thể, fan đưa ra đề nghị với Tống Dật rằng nếu minh tinh thật sự đang hẹn hò Bạch Kính Đình, cô quay và đăng video mặc trang phục hồng vào đúng 11 giờ 50 phút. Sau đó, mỹ nhân sinh năm 1989 đã thực sự diện váy hồng, thậm chí còn công khai đoạn clip đúng vào khung giờ người hâm mộ yêu cầu.

Dù lộ nhiều bằng chứng đang yêu nhau, cặp sao vẫn không công khai mối quan hệ. Họ được netizen gọi là đôi tình nhân "vụng trộm không thể giấu" của showbiz Hoa ngữ.

Tống Dật và Bạch Kính Đình là cặp đôi "chị - em" nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Ảnh: Sohu.

Nam diễn viên che chắn, ôm bạn gái vào lòng trước sự quá khích của khán giả ở bên ngoài địa điểm diễn ra họp báo. Netizen không khỏi xuýt xoa trước cách tài tử sinh năm 1993 chăm lo cho bạn gái. Ảnh: Sina.

Đầu năm 2025, Tống Dật liên tục đăng đồ đôi, ẩn ý công khai chuyện tình cảm với Bạch Kính Đình. Tuy nhiên, nhà trai lại hờ hững và tỏ thái độ không muốn danh chính ngôn thuận thừa nhận Tống Dật là bạn gái của mình. Vụ việc khiến tình cảm của cả 2 gặp trục trặc và cuối cùng "đường ai nấy đi" trong âm thầm. Dù chưa thể xác thực, song thông tin này đã khiến Bạch Kính Đình mang tiếng bạc tình, đối xử tệ với Tống Dật.

Tháng 5/2025, nghi vấn Tống Dật và Bạch Kính Đình rạn nứt râm ran trong showbiz. Bạch Kính Đình được cho là bỏ Tống Dật để theo đuổi "nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam. 1 số nguồn tin cho biết Tống Dật đã cảm nhận được sự thay lòng của bạn trai. Trong quá trình Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam quay Khó Dỗ Dành, người đẹp cổ trang thường xuyên đến phim trường thăm nom, "khẳng định chủ quyền".

Đến ngày 9/9/2025, cư dân mạng phát hiện Tống Dật đã bỏ theo dõi tài khoản MXH của Bạch Kính Đình. Nữ diễn viên sinh năm 1989 còn lần đầu tiên "phá lệ" xào couple với nam diễn viên Thừa Lỗi - bạn diễn của cô trong Dữ Tấn Trường An. Không chỉ vậy, khi chủ đề "Tống Dật bị hỏi bao giờ cưới Bạch Kính Đình" bất ngờ leo hot search, phía nữ diễn viên liền lên tiếng khẳng định cô vẫn độc thân, chỉ tập trung phát triển sự nghiệp. Động thái chối bỏ mối quan hệ với Bạch Kính Đình của Tống Dật được tờ QQ và nhiều trang báo giải trí khác của Trung Quốc nhận định là lời ngầm xác nhận mối quan của mỹ nhân cổ trang này với bạn trai đang trục trặc nghiêm trọng.

Có thông tin cho biết Bạch Kính Đình muốn chia tay bạn gái yêu 3 năm - Tống Dật để theo đuổi "nữ thần" Chương Nhược Nam. Vì phải lòng Chương Nhược Nam trong lúc đóng chung phim, Bạch Kính Đình đã nhất quyết không thừa nhận Tống Dật là bạn gái mình. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu