Tình cũ không rủ cũng tới: Bắt gặp Dương Mịch công khai nhìn Tạ Đình Phong đắm đuối, chuyện quá khứ bỗng hot lại?

Sự kiện Đêm Weibo 2026 cách đây không lâu chứng kiến màn đụng độ của rất nhiều cặp đôi vướng nghi vấn tình ái trong showbiz Trung Quốc. Netizen tha hồ hóng drama, cùng nhau phân tích tất cả mối quan hệ. Trong số nhiều các nghệ sĩ hạng A tham dự, người hâm mộ đang vô cùng tò mò về Dương Mịch và Tạ Đình Phong.

Theo tờ Sohu, Dương Mịch đã bị bắt gọn khoảnh khắc đứng nhìn Tạ Đình Phong đắm đuối. Khi đó, họ cùng lên sân khấu nhận giải thưởng. Lúc Tạ Đình Phong phát biểu cảm ơn, Dương Mịch ở phía sau nhìn đàn anh không chớp mắt, chăm chú lắng nghe và liên tục gật đầu, cười mỉm, vỗ tay. Ánh mắt cực tình của Dương Mịch hướng đến Tạ Đình Phong ngay lập tức gây bão, khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt.

Dương Mịch e thẹn, ngượng ngùng khi Tạ Đình Phong tiến lên đứng trước mặt cô. Ảnh: Sina.

Người đẹp 8X nhìn Tạ Đình Phong không chớp mắt khi cùng đứng chung sân khấu. Ảnh: Sina.

Hành động của Dương Mịch khiến mối quan hệ giữa cô và Tạ Đình Phong trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp MXH. Ảnh: Weibo.

Trên mạng xã hội Weibo, Tạ Đình Phong - Dương Mịch vướng nghi vấn tái hợp, hẹn hò. Gần đây, có tin cho biết nam diễn viên hàng đầu đã đổ vỡ với "Thiên hậu" Vương Phi sau hơn chục năm bên nhau. Dương Mịch hiện độc thân. Hậu đổ vỡ hôn nhân với Lưu Khải Uy, tiểu hoa đán hàng đầu lứa 85 có mở lòng yêu đương, nhưng không đi đến đâu.

Về mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong - Dương Mịch, cả hai từng đóng chung phim Viên Đạn Biến Mất vào năm 2012 và có những quay cảnh thân mật, nóng bỏng. Có nguồn tin trong giới từng tiết lộ Dương Mịch và Tạ Đình Phong từng xảy ra "tình yêu sét đánh" ngắn ngủi.

Ngoài ra, chính Dương Mịch từng chia sẻ rằng cô thần tượng Tạ Đình Phong từ thời trung học, trong phòng treo đầy poster của anh. Trong chương trình truyền hình, minh tinh này còn thẳng thắn nói: "Nếu phải lựa chọn một ngôi sao để hình dung về mẫu bạn trai lý tưởng của tôi thì đó là Tạ Đình Phong".

Tạ Đình Phong - Dương Mịch từng đóng chung phim vào năm 2012, và được tiết lộ nảy sinh "tình yêu sét đánh" ngắn ngủi. Ảnh: Sina.

Trước nghi vấn tình ái mới nhất, Tạ Đình Phong - Dương Mịch vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, người hâm mộ của Dương Mịch đã bác bỏ, khẳng định hai nghệ sĩ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp tốt trong showbiz. Ánh mắt Dương Mịch dành cho Tạ Đình Phong trên sân khấu Đêm hội Weibo không phải tình yêu, chỉ đơn thuần là fan nhìn thần tượng 1 cách ngưỡng mộ.

