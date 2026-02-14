"Cú nổ Valentine 2026" chỉ có thể là nữ thần tình yêu Lisa

Hôm nay cả thế giới cùng đón Valentine 2026. Trong ngày tình yêu lên ngôi, Lisa tiếp tục gây bão MXH bằng 1 màn xuất hiện không thể nào slay hơn. Nữ idol đình đám này đã đăng tải loạt ảnh trắng - đen hóa thân thành nữ thần tình yêu đầy gợi cảm, xinh đẹp.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lisa xuất hiện với tóc trắng, váy trắng đính lông vũ, cánh thiên sứ và cung tên. Lớp trang điểm cầu kỳ, góp phần tăng thêm vẻ quyến rũ, đường nét gương mặt thanh thoát, hoàn mỹ như búp bê của em út nhóm BLACKPINK. Tạo hình "nữ thần tình yêu" này đủ để tôn lên thân hình săn chắc, đôi chân thon dài nuột nà, vòng eo - bờ vai thon thả và thần thái cực cuốn khiến người xem khó có thể rời mắt của Lisa.

Lisa đã quyết định “đốt cháy” Valentine 2026 bằng bộ ảnh hóa thân thành nữ thần tình yêu xinh đẹp, cuốn hút. Ảnh: X.

Trên MXH, visual và thần thái đỉnh cao của Lisa nhận được cơn mưa lời khen. Cộng đồng mạng gọi bộ ảnh nữ thần tình yêu của Lisa là "cú nổ Valentine 2026" khi làm cả thế giới… rung tim cùng lúc. Nhiều fan FA còn hài hước chia sẻ rằng: "Mới nhìn ảnh của Lisa đã thấy trái tim ấm lên" hay "Nếu thần tình yêu mà đẹp cỡ Lisa, thì không cần tình yêu nữa chỉ cần Lisa". Số khác lại không giấu được sự ngưỡng mộ trước vóc dáng, phong độ ổn định và có thể cân mọi phong cách, outfit của Lisa qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nữ idol khoe vóc dáng quyến rũ, chân dài thẳng tắp, thần thái cực cuốn, "slay" đúng đẳng cấp "thánh body và visual Kpop". bộ ảnh nữ thần tình yêu của Lisa được cộng đồng mạng xem là "cú nổ Valentine 2026" khi làm cả thế giới… rung tim cùng lúc". Ảnh: Instagram.

Trong dịp Valentine năm nay, chuyện tình cảm của Lisa và CEO Frédéric Arnault cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ai cũng tò mò không biết bạn trai tài phiệt và em út nhóm BLACKPINK sẽ đón lễ Tình nhân năm nay ra sao.

Lisa - Frédéric lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Kể từ đó tới nay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ liên tục rộ lên trên mạng xã hội.

Lisa và bạn trai thiếu gia đón Valentine năm nay thế nào đang là thắc mắc của nhiều khán giả. Ảnh: Nate.

Nữ idol và thiếu gia tài phiệt có chuyện tình gắn bó, không công khai nhưng ai cũng biết. Ảnh: Getty Images.

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là rapper, dancer, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng toàn cầu, được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Lisa là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Năm 2024, cô thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria's Secret Fashion Show...

Nguồn: Nate, Instagram