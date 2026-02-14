Ảnh Jennie gây bão mạng nhưng lại khiến cả trăm ngàn người phẫn nộ

Những ngày qua, mạng xã hội châu Á bất ngờ dậy sóng trước loạt hình ảnh Jennie (BLACKPINK) diện áo lót hở hang trên sân khấu. Bức ảnh đã thu hút đến hơn 200.000 lượt xem trên mạng xã hội X. Thế nhưng, đằng sau sự tò mò ban đầu lại là một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi bức xúc: Bức ảnh này thực chất đã bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo.

Trong ảnh gốc, Jennie diện áo croptop năng động, khoe vòng eo thon – phong cách quen thuộc từng nhiều lần xuất hiện trong các hoạt động thời trang lẫn đời thường của thành viên nhóm BLACKPINK. Tuy nhiên sau khi bị can thiệp bằng AI, chiếc áo croptop đã biến thành áo lót. Sự thay đổi này đủ để đánh lừa những người xem lướt qua nhanh, từ đó khiến hình ảnh giả mạo lan truyền với tốc độ chóng mặt trên nhiều nền tảng.

Bức ảnh Jennie mặc áo lót trên sân khấu lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ảnh: X

Tuy nhiên, đó là ảnh đã qua chỉnh sửa. Trong ảnh gốc, nữ idol mặc áo croptop chứ không phải áo lót. Ảnh: X

Điều đáng nói là quá trình chỉnh sửa ấy diễn ra âm thầm, nhưng hậu quả lại vô cùng rõ rệt: danh tiếng của người trong ảnh bị đặt vào tình thế dễ tổn thương, còn công chúng thì đứng trước nguy cơ tiếp nhận thông tin sai lệch mà không hề hay biết. Khác với nhiều ồn ào hình ảnh từng xảy ra trong showbiz, phản ứng lần này của cư dân mạng lại khá đồng thuận. Phần lớn ý kiến không xoáy vào trang phục hay cơ thể Jennie, mà tập trung chỉ trích hành vi dùng AI để chỉnh sửa hình ảnh phụ nữ theo hướng gợi dục.

Nhiều người cho rằng đây không còn là trò đùa trên mạng, mà là một dạng xâm phạm hình ảnh cá nhân trong môi trường số. Việc “lột đồ kỹ thuật số” mà không có sự đồng ý bị xem như hành vi thiếu tôn trọng, thậm chí mang tính quấy rối. Chính vì vậy, thay vì chia sẻ rộng rãi các bức ảnh giả, không ít tài khoản đã kêu gọi báo cáo nội dung sai lệch và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền kiểm soát hình ảnh của phụ nữ trên internet.

Sự việc liên quan đến Jennie một lần nữa cho thấy tốc độ phát triển của AI đang đi kèm với những rủi ro khó lường. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, hình ảnh giả có thể trở nên rất chân thực, lan truyền cực nhanh và gây tổn hại trước khi sự thật kịp được làm rõ. Không ít chuyên gia truyền thông xem đây là một dạng quấy rối kỹ thuật số mới, nguy hiểm hơn tin đồn thông thường vì yếu tố hình ảnh trực quan khiến người xem dễ tin tưởng. Khi ranh giới giữa thật – giả ngày càng mong manh, câu chuyện không còn dừng ở một cá nhân nổi tiếng mà trở thành vấn đề xã hội rộng lớn hơn.

Netizen đứng về phía Jennie. lên án vấn nạn "lột đồ online". Ảnh: Instagram

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn). Ngoài ra, cô được mệnh danh là "Chanel sống" với vai trò đại sứ thương hiệu cho nhà mốt danh tiếng này, đồng thời sở hữu gu thẩm mỹ thời thượng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO, trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới. Jennie không chỉ là một idol, mà còn là một Global Influencer có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới âm nhạc.

Jennie cùng BLACKPINK vững vàng ngôi vị nhóm nhạc nữ số 1 Kpop. Ảnh: Instagram

Sự nghiệp solo của cô cũng rất khởi sắc. Ảnh: V Magazine

Nguồn: Koreaboo