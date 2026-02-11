Ai làm lại Jennie (BLACKPINK)!

Vào ngày 11/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jennie (BLACKPINK) đã mua 1 tòa nhà tọa lạc tại phường Dongbinggo, quận Yongsan vào tháng 5/2025 với giá 20 tỷ won (khoảng 370 tỷ VNĐ) và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu vào tháng 12 cùng năm. Do không có khoản thế chấp riêng nào được đăng ký trong hồ sơ bất động sản, nên đây được coi là một giao dịch mua bán bằng tiền mặt hoàn toàn.

Tòa nhà này được hoàn thành vào năm 1970, nằm ở phía bắc của phường Dongbinggo - khu vực nổi tiếng với nhiều dinh thự đại sứ. Hiện tại, tòa nhà đang được sử dụng làm Đại sứ quán Iraq tại Hàn Quốc. Khu đất có diện tích 595 mét vuông và tổng diện tích sàn là 551,08 mét vuông, bao gồm một tầng hầm và hai tầng nổi. Giá mỗi pyeong (3,3 mét vuông) ước tính khoảng 111 triệu won Hàn Quốc (1,9 tỷ đồng).

Ảnh: Elle

Jennie mua tòa nhà 370 tỷ đồng hoàn toàn bằng tiền mặt, không vay thế chấp. Ảnh: Koreaboo

Khu vực Dongbinggo mà Jennie đầu tư đang chứng kiến đà phát triển mạnh mẽ, gắn liền với dự án tái phát triển Khu đô thị mới Hannam gần đó và việc xây dựng Công viên Yongsan. Khu vực tái phát triển Hannam 5 ở phía nam đã được triển khai, và khu đất của căn cứ vận tải quân sự cũ của Mỹ cũng đang được phát triển thành một khu phức hợp dân cư cao cấp. Cùng với khu vực Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc và dự án phát triển Camp Kim theo kế hoạch, đây được coi là một trong ba địa điểm quân sự lớn của Mỹ được trả lại trong khu vực.

Trong khi đó Jennie - người vẫn rất năng động cả với nhóm và với tư cách nghệ sĩ solo - đang được ca ngợi vì thể hiện đẳng cấp "trẻ trung và giàu có" thông qua những khoản đầu tư bất động sản táo bạo. Năm ngoái, cô đã thuê toàn bộ một tòa nhà mới xây ở phường Hannam làm trụ sở mới cho công ty Odd Atelier của mình, với tiền thuê hàng tháng được cho là vượt quá 60 triệu won (hơn 1 tỷ đồng). Năm 2023, cô cũng đã mua một biệt thự sang trọng ở UN Village với giá 5 tỷ won (gần 90 tỷ đồng) bằng tiền mặt.

Ảnh: Instagram

Jennie sở hữu biệt thự ở UN Village, thuê tòa nhà văn phòng sang trọng. Ảnh: Koreaboo

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn). Ngoài ra, cô được mệnh danh là "Chanel sống" với vai trò đại sứ thương hiệu cho nhà mốt danh tiếng này, đồng thời sở hữu gu thẩm mỹ thời thượng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO, trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới. Jennie không chỉ là một idol, mà còn là một Global Influencer có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới âm nhạc.

Jennie cùng BLACKPINK vững vàng ngôi vị nhóm nhạc nữ số 1 Kpop. Ảnh: Instagram

Sự nghiệp solo của cô cũng rất khởi sắc. Ảnh: V Magazine

