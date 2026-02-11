Lộ ảnh Quốc Trường hôn 1 người đàn ông

Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng sự nghiệp kinh doanh riêng thành công, Quốc Trường từ lâu đã được nhiều khán giả ví như "tổng tài đời thực". Dù nổi tiếng và giàu có, chuyện tình cảm của nam diễn viên lại luôn là ẩn số. Chính vì vậy, mỗi động thái liên quan đến đời tư của anh đều nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Giữa lúc tin đồn hẹn hò và những màn "đẩy thuyền" với Ngọc Trinh còn chưa hạ nhiệt, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Quốc Trường hôn má một người đàn ông. Khoảnh khắc này lập tức khiến netizen xôn xao, đặt ra hàng loạt câu hỏi. Theo đó, nhà thiết kế Đỗ Long đã chia sẻ những hình ảnh thân thiết bên Quốc Trường trong một buổi gặp gỡ. Trong loạt khoảnh khắc được đăng tải, nam diễn viên chủ động ôm và hôn má Đỗ Long đầy tình cảm. Cả hai tương tác tự nhiên, thoải mái trước ống kính.

Ngay sau khi loạt ảnh xuất hiện, cư dân mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người tỏ ra bất ngờ vì hành động thân mật của Quốc Trường. Tuy nhiên, không ít ý kiến khác cho rằng đây đơn thuần chỉ là khoảnh khắc vui vẻ giữa những người bạn thân thiết trong giới giải trí, không mang hàm ý đặc biệt.

Khoảnh khắc của diễn viên Quốc Trường và NTK Đỗ Long gây bàn tán (Ảnh: FBNV)

Không chỉ hôn má, Quốc Trường có hành động thân thiết với Đỗ Long (Ảnh: FBNV)

NTK Đỗ Long nổi tiếng, là bạn thân của nhiều sao Việt trong đó có cả Ngọc Trinh (Ảnh: FBNV)

Netizen thi nhau "đẩy thuyền" khi thấy Ngọc Trinh thân thiết với gia đình Quốc Trường (Ảnh: FBNV)

Quốc Trường là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim ăn khách như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con hay Bẫy ngọt ngào. Trước khi có được vị trí vững vàng như hiện tại, nam diễn viên từng trải qua không ít giai đoạn chật vật với nghề. Nhờ ngoại hình điển trai cùng sự nỗ lực cải thiện diễn xuất qua từng vai diễn, Quốc Trường dần khẳng định được tên tuổi và xây dựng chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn được biết đến là một doanh nhân mát tay. Anh hiện giữ vai trò CEO chuỗi quán ăn với hàng trăm chi nhánh trên toàn quốc. Nam diễn viên được cho là sở hữu khối tài sản đáng nể, bao gồm biệt thự rộng 305m² tại quận 7 (TP.HCM) cùng căn biệt thự 700m² tại quê nhà Cần Thơ.

Quốc Trường sở hữu khối tài sản khủng, làm chủ nhiều cơ sở kinh doanh (Ảnh: FBNV)

Cách đây không lâu, trên MXH rộ tìm kiếm "bạn trai Quốc Trường". Ngay sau đó, nam diễn viên lập tức chụp màn hình phần tìm kiếm và đăng tải lại lên trang cá nhân với thái độ vừa bất ngờ vừa hài hước: "Ủa gì vậy?".

Khi được hỏi về dự định hôn nhân, Quốc Trường từng chia sẻ: "Với người đồng hành suốt đời, tất cả đều nằm ở chữ nhân duyên. Khi đủ duyên, có trốn chạy cũng không được. Ngược lại, nếu không có duyên, mình cố đeo đuổi người đúng gu, họ cũng không thể trở thành vợ hay bạn gái".

Chuyện đời tư của Quốc Trường luôn là ẩn số (Ảnh: FBNV)



