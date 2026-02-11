Việc điều tra thuế của Cha Eun Woo bị rò rỉ - cảnh báo tình trạng thông tin không được kiểm soát

(Ảnh: Xportsnews)

The Korea Taxpayers Federation (tạm dịch: Liên đoàn Người đóng thuế Hàn Quốc) cho biết hôm thứ Ba (10/2, theo giờ địa phương) rằng họ đã báo cáo một quan chức thuế bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật và nhà báo đầu tiên báo cáo vụ việc cho cảnh sát. Liên đoàn cho biết đơn khiếu nại viện dẫn các vi phạm Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các điều khoản luật hình sự về tiết lộ bí mật nhà nước.

Nhóm này cho biết vụ rò rỉ liên quan đến chi tiết của một cuộc điều tra thuế đối với Cha Eun Woo, thành viên của nhóm nhạc nam Kpop ASTRO, đồng thời cũng là một diễn viên. Họ cho rằng thông tin này chỉ có thể được biết đến bởi các điều tra viên thuế hoặc các quan chức trong chuỗi phê duyệt, làm dấy lên nghi ngờ mạnh mẽ về một vụ rò rỉ nội bộ.

"Các bên bị cáo buộc đã tiết lộ trái phép các chi tiết cụ thể liên quan đến cuộc điều tra thuế của Cha Eun Woo, xâm phạm nguyên tắc bảo mật được đảm bảo bởi Luật Khung về Thuế Quốc gia và quyền của người nộp thuế", liên đoàn cho biết, đồng thời nói thêm rằng việc tiết lộ này có thể gây ra "thiệt hại không thể khắc phục" cho cá nhân liên quan. Nhóm này kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Liên đoàn nhấn mạnh rằng hành động của họ không nhằm mục đích bảo vệ hay che chở cho một cá nhân cụ thể: "Đây là về việc thiết lập niềm tin xã hội rằng thông tin thuế được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh" và "việc bảo vệ dữ liệu thuế là trụ cột cốt lõi của hệ thống thuế và cộng đồng".

Nhóm này cũng đề cập rõ ràng đến cố diễn viên - ảnh đế Lee Sun Kyun, nói rằng thông tin điều tra chưa được xác minh không nên được công khai theo cách gây tổn hại vĩnh viễn đến danh tiếng và nhân quyền của một người. Ngôi sao của phim "Ký sinh trùng", Lee Sun Kyun, một diễn viên nổi tiếng, đã tự sát vào tháng 12 năm 2023 sau nhiều tháng truyền thông đưa tin rầm rộ liên quan đến một cuộc điều tra ma túy của anh. Sự việc đã làm dấy lên một cuộc tranh luận rộng rãi hơn ở Hàn Quốc về việc rò rỉ thông tin và các hoạt động truyền thông liên quan đến những người của công chúng.

Luật sư Lee Kyung Hwan, người đại diện cho các nguyên đơn, cho biết Cha Eun Woo được hưởng các quyền bảo vệ pháp lý như bất kỳ công dân nào khác. Ông nói: "Nguyên tắc suy đoán vô tội và quyền của người đóng thuế được áp dụng bình đẳng, bất kể người đó nổi tiếng hay không. Việc thông tin thuế bị rò rỉ và gây ra sự kỳ thị xã hội chỉ vì người đó là người nổi tiếng là điều không mong muốn".

Năm ngoái, Cha Eun Woo đã bị Cục Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul tiến hành kiểm toán thuế gắt gao. Sau cuộc điều tra, Cục Thuế Quốc gia kết luận rằng nam ca sĩ kiêm diễn viên đã trốn thuế thu nhập bằng cách sử dụng một công ty một thành viên do mẹ anh thành lập. Các nhà chức trách đã thông báo cho Cha Eun Woo về các khoản thuế bổ sung phải nộp với tổng số tiền khoảng 20 tỷ won (tương đương khoảng 15 triệu USD), mức thuế lớn nhất từng được áp đặt đối với một cá nhân nghệ sĩ ở Hàn Quốc.