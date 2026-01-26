Cha Eun Woo hiện đang là tâm điểm truyền thông với nghi vấn trốn thuế 20 tỷ won (356 tỷ đồng). Vào tối ngày 26/1, nam thần xứ Hàn đã chính thức lên tiếng qua bức tâm thư dài trên trang cá nhân.

Trong tâm thư, Cha Eun Woo xin lỗi vì đã khiến khán giả thất vọng, tự bản thân đang suy ngẫm về trách nhiệm đóng thuế của bản thân. Nam thần sinh năm 1997 cũng khẳng định việc nhập ngũ không phải để trốn tránh điều tra. Cuối cùng, Cha Eun Woo sẽ chấp nhận mọi phán quyết của cơ quan chức năng cũng như hoàn thành đầy đủ mọi trách nhiệm tương ứng với kết quả đó.

Cha Eun Woo đã trực tiếp lên tiếng trong ồn ào trốn thuế. Ảnh: Instagram

Nội dung tâm thư của Cha Eun Woo:

"Xin chào, tôi là Cha Eun Woo. Tôi xin chân thành cúi đầu xin lỗi vì đã gây ra nhiều lo lắng và thất vọng vì sự việc gần đây. Qua sự việc này, tôi đang tự nhìn nhận lại bản thân và kiểm điểm sâu sắc xem liệu thái độ của mình đối với nghĩa vụ nộp thuế dưới tư cách là một công dân Hàn Quốc đã đủ nghiêm túc hay chưa.

Trong những ngày qua, tôi đã dành thời gian tự kiểm điểm và trăn trở xem nên bắt đầu nói từ đâu để phần nào truyền tải sự ăn năn hối lỗi đến những người bị tôi làm tổn thương. Tôi cũng lo rằng nếu viết quá dài dòng, lời nói của tôi có thể bị hiểu là ngụy biện hoặc lại khiến mọi người thêm mệt mỏi. Nhưng tôi đã quyết định rằng đối với sự việc lần này, điều đúng đắn tôi cần làm là trực tiếp lên tiếng và xin lỗi.

Tôi đang viết những dòng này sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày tại đơn vị. Hiện tại, tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây tuyệt đối không phải sự lựa chọn có chủ đích nhằm trốn tránh những tranh cãi này. Năm ngoái, tôi ở tình thế không thể trì hoãn nhập ngũ thêm nữa, nên đã nhập ngũ khi chưa hoàn tất các thủ tục điều tra thuế.

Tuy nhiên vì điều này là sự hiểu lầm bắt nguồn từ thiếu sót của tôi, nên tôi vô cùng thấm thía trách nhiệm của mình. Nếu không phải vì đang mang thân phận quân nhân, tôi đã muốn tìm đến từng người chịu ảnh hưởng trong sự việc để cúi đầu xin lỗi. Với tâm trạng đó, tôi đã viết những dòng này bằng tất cả sự chân thành.

Suốt 11 năm qua, 1 người có nhiều thiếu sót hơn ưu điểm như tôi có thể đứng ở vị trí 'Cha Eun Woo' quá sức bản thân là nhờ vào tình yêu và sự ủng hộ vô hạn mà mọi người. Chính vì vậy, dù chưa thể báo đáp những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi, cũng như rất nhiều người đã cùng tôi làm việc, tôi lại gây ra những tổn thương lớn và sự mệt mỏi cho mọi người. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi, đến mức không thể diễn tả thành lời.

Trong thời gian tới, tôi sẽ trung thực hợp tác trong tất cả các thủ tục liên quan đến thuế. Đồng thời, tôi sẽ khiêm nhường chấp nhận phán quyết cuối cùng của các cơ quan chức năng và hoàn thành đầy đủ mọi trách nhiệm tương ứng với kết quả đó. Sau này, tôi sẽ nhìn nhận và kiểm điểm bản thân nghiêm khắc hơn nữa, sống với tinh thần trách nhiệm nặng nề hơn, với mong muốn có thể phần nào đền đáp lại tình yêu mà tôi đã nhận được.

Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng cho mọi người.

Ngày 26/1/2026.

Cha Eun Woo".

Cha Eun Woo sẽ chấp nhận mọi phán quyết của cơ quan chức năng cũng như hoàn thành đầy đủ mọi trách nhiệm tương ứng với kết quả đó. Ảnh: W Magazine

Nguồn: Instagram