Cha Eun Woo trở lại làm nhiệm vụ quân sự giữa lúc bị cáo buộc trốn thuế 13 triệu USD

(Ảnh: Army Training Center’s official website)

Theo báo cáo của OSEN Hàn Quốc vào ngày hôm nay (26/1), Cha Eun Woo - hiện đang phục vụ trong ban nhạc quân đội - đã sử dụng kỳ nghỉ phép theo lịch trình vào đầu tháng này và đã trở lại làm việc. Cha Eun Woo đã nhập ngũ khoảng 6 đến 7 tháng nên kỳ nghỉ này được cho là kỳ nghỉ thông thường để giải quyết việc cá nhân.

Tuy nhiên, thời điểm thành viên của ASTRO nghỉ phép đã gây chú ý hơn mức thông thường vì nó diễn ra sau khi Cục Thuế Quốc gia (NTS) của Hàn Quốc thông báo cho anh về khoản thuế bổ sung khổng lồ vượt quá 20 tỷ won (tương đương khoảng 13 triệu USD). Tin tức này lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt, làm chấn động không chỉ giới giải trí mà cả xã hội Hàn Quốc nói chung trong những ngày qua.

Fantagio, công ty quản lý của Cha Eun-woo, trước đó đã đưa ra một tuyên bố ban đầu nhưng kể từ đó đã giữ im lặng, viện dẫn lý do hạn chế khả năng xác minh thêm bất cứ điều gì. Là một người lính, Cha Eun-woo bị hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, bao gồm cả việc đưa ra phản hồi cá nhân trên truyền thông. Tuy nhiên, trước tính chất nghiêm trọng của các cáo buộc, công chúng đang tò mò liệu thành viên của ASTRO có lên tiếng hay không - bằng một tuyên bố ngắn gọn thông qua Fantagio hoặc một thông điệp cá nhân trên mạng xã hội để xin lỗi và trấn an người hâm mộ đang thất vọng về sự việc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Cha Eun Woo đã bị Cục Thuế Khu vực Seoul điều tra trước khi nhập ngũ vào tháng 7 năm 2025. Anh đã phải đối mặt với hóa đơn thuế vượt quá 20 tỷ won - số tiền lớn nhất từng được áp đặt đối với một người nổi tiếng Hàn Quốc.

Cục Thuế Quốc gia (NTS) của Hàn Quốc được cho là tin rằng Công ty A, do mẹ của Cha Eun Woo thành lập, đã ký hợp đồng dịch vụ với công ty quản lý Fantagio của anh nhưng hoạt động như một công ty ma, không cung cấp bất kỳ dịch vụ thực sự nào. Địa chỉ đăng ký của công ty được cho là của một nhà hàng lươn ở Ganghwa-do, làm dấy lên nghi ngờ. Các nhà chức trách tuyên bố Cha Eun Woo và mẹ anh đã thành lập công ty ma này để chuyển hướng thu nhập, giảm gánh nặng thuế cá nhân của Cha Eun Woo từ mức thuế thu nhập 45% xuống mức thuế doanh nghiệp thấp hơn đáng kể - hơn 20%.

Hơn nữa, các hóa đơn do Công ty A phát hành cho Fantagio bị coi là giả mạo, dẫn đến khoản thuế bổ sung 8,2 tỷ won chỉ từ những chứng từ giả mạo đó.

Sau khi nhận được thông báo thuế, phía Cha Eun Woo đã nộp đơn phản đối và hiện đang chờ kết quả xem xét sơ bộ. Fantagio tuyên bố: "Vấn đề mấu chốt là liệu công ty do mẹ của Cha Eun Woo thành lập có được coi là một thực thể chịu thuế hay không. Vấn đề này vẫn chưa được hoàn tất. Chúng tôi dự định làm rõ cách giải thích và áp dụng pháp luật thông qua các kênh chính thức".

Khi vụ việc tiếp diễn, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào việc liệu Cha Eun Woo có lên tiếng hay không và vụ bê bối này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh của anh trong và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự?