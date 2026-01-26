Sau nhiều ngày chờ đợi, cổng bình chọn WeChoice Awards 2025 đã chính thức mở, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong số các hạng mục năm nay, Show Giải trí của năm là một trong những đường đua nhận được nhiều chú ý khi phản ánh rõ nét bức tranh sôi động của thị trường gameshow Việt suốt năm qua.

Từ hàng loạt đề cử do khán giả gửi về, 10 cái tên nổi bật nhất đã chính thức lộ diện, mở ra cuộc cạnh tranh được dự đoán là không hề dễ đoán. Danh sách đề cử Show Giải trí của năm tại WeChoice Awards 2025 bao gồm: Running Man Vietnam mùa 3, 2 Ngày 1 Đêm, Sao Nhập Ngũ 2025 - All Stars, Gia Đình Haha, A.I Là Ai?, Tân Binh Toàn Năng, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Say Hi mùa 2, Chiến Sĩ Quả Cảm và Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân.

10 đề cử tại hạng mục Show Giải trí của năm 2025. Ảnh: WeChoice Award

Ở mảng âm nhạc, cuộc đua đề cử năm nay trở nên sôi động khi cùng lúc chiếm sóng với 3 cái tên: Em Xinh Say Hi, Anh Trai Say Hi mùa 2 và Tân Binh Toàn Năng. "Vũ trụ Say Hi" ghi dấu ấn rõ nét nhờ quy mô hoành tráng, sân khấu được đầu tư mạnh tay, những bữa tiệc âm nhạc dày đặc cùng khả năng khuấy động thị trường giải trí. Không chỉ dừng ở yếu tố trình diễn, Em Xinh Say Hi và Anh Trai Say Hi còn góp phần thúc đẩy văn hóa fandom, tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội và đưa nhiều nghệ sĩ đến gần khán giả hơn.

Trong khi đó, Tân Binh Toàn Năng mang đến màu sắc khác biệt khi tập trung vào mô hình đào tạo idol bài bản. Chương trình hấp dẫn nhờ hệ thống thử thách thiên về rèn luyện kỹ năng, cho thấy hành trình trưởng thành của các gương mặt trẻ.

Ở nhóm gameshow hành trình, cuộc đua năm nay quy tụ những cái tên quen mặt nhưng mỗi chương trình lại mang màu sắc riêng. Running Man Vietnam mùa 3 đánh dấu màn trở lại ấn tượng khi liên tục tạo hiệu ứng tốt qua từng tập. Format được làm mới, trò chơi sáng tạo hơn, cùng sự tung hứng duyên dáng của dàn cast giúp chương trình giữ nhịp cười ổn định và thu hút thảo luận mạnh mẽ.

Trong khi đó, 2 Ngày 1 Đêm bước sang mùa thứ 4 nhưng vẫn duy trì được sức hút nhờ tương tác tự nhiên giữa các nghệ sĩ. Yếu tố khám phá văn hóa, quảng bá du lịch lồng ghép khéo léo qua từng hành trình tiếp tục là điểm cộng, mang đến trải nghiệm vừa giải trí vừa gần gũi.

Trái ngược không khí sôi động, Gia Đình Haha chọn nhịp đi chậm rãi, tập trung vào những câu chuyện gia đình đời thường. Năng lượng ấm áp, nhẹ nhàng giúp chương trình trở thành lựa chọn thư giãn và dự sẽ là "ngựa ô" của cuộc đua trong hạng mục này.

Bên cạnh những hành trình giải trí quen thuộc, Chiến Sĩ Quả Cảm và Sao Nhập Ngũ mùa All-Star mang đến màu sắc rèn luyện rõ nét trong danh sách đề cử năm nay. Cả hai chương trình đều đặt dàn cast vào môi trường huấn luyện thực tế, qua đó khắc họa phần nào sự kỷ luật, áp lực và tinh thần thép của lực lượng vũ trang.

Chiến Sĩ Quả Cảm tập trung vào môi trường công an, tái hiện những bài tập đòi hỏi sự bền bỉ, phản xạ và lòng dũng cảm. Trong khi đó, Sao Nhập Ngũ All-Star đưa các nghệ sĩ trở lại doanh trại quân đội, đối mặt với kỷ luật nghiêm khắc và cường độ huấn luyện cao. Điểm chung của cả hai là cách cân bằng giữa yếu tố trải nghiệm khắc nghiệt và không khí hài hước, giúp chương trình vừa dễ xem, vừa mở ra góc nhìn gần gũi hơn về đời sống, tinh thần của những người lính và chiến sĩ.

Trong danh sách đề cử của Show Giải trí của năm còn có 2 màu sắc hoàn toàn khác biệt: AI là Ai? và Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân. AI là Ai? gây chú ý khi chọn công nghệ làm trung tâm, khai thác chủ đề trí tuệ nhân tạo theo cách gần gũi, dễ tiếp cận. Thay vì khô khan, chương trình tạo sức hút nhờ cách dàn dựng thông minh, sự dẫn dắt hài hước của nghệ sĩ khiến công nghệ trở thành câu chuyện giải trí đúng nghĩa.

Ở chiều ngược lại, Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân chinh phục khán giả bằng sự dễ thương và ấm áp. Những câu chuyện gia đình được kể qua khoảnh khắc đời thường, nơi tình yêu thương hiện diện trong từng việc nhỏ. Chính sự giản dị, chân thành ấy giúp chương trình tạo được cảm xúc bền bỉ và sức lan tỏa riêng.

