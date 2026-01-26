Cô gái thảm nhất sau khi Cha Eun Woo dính scandal động trời

Cách đây ít ngày, cả showbiz châu Á náo loạn khi Cha Eun Woo vướng cáo buộc trốn thuế và bị điều tra khẩn cấp. Theo Edaily cho hay, mỹ nam đình đám bị Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc thông báo truy thu hơn 20 tỷ won tiền thuế (khoảng 364 tỷ đồng), chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân.

Tới sáng 26/1, tờ Joynews đưa tin, nữ minh tinh đình đám Park Eun Bin hiện đang lao đao trước vụ ồn ào chấn động liên quan tới mỹ nam họ Cha. Theo nguồn tin, Park Eun Bin đóng chính cùng Cha Eun Woo trong bộ phim The Wonder Fools dự kiến lên sóng trong quý 2 năm nay và từng là tác phẩm rất được mong chờ. Thế nhưng, với tình hình hiện tại khi nam chính Cha Eun Woo dính scandal trốn thuế động trời thì tương lai của bộ phim hiện đang đối mặt với mối nguy lớn. Truyền thông Hàn Quốc cho hay, nam thần họ Cha có thể phải đối mặt với án tù nếu như bị kết tội cố tình trốn thuế qua công ty ma. Trong trường hợp xấu nhất này, tác phẩm The Wonder Fools có thể bị hoãn phát sóng vô thời hạn, thậm chí bị "đắp chiếu" vĩnh viễn và không còn khả năng được công chiếu.

Và đương nhiên, Park Eun Bin được xem là mỹ nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi bộ phim The Wonder Fools lao đao. Nếu thật sự phim không còn khả năng lên sóng, bao công sức và nỗ lực của mỹ nhân họ Park sẽ "đổ sông đổ bể" và cô sẽ mất đi 1 tác phẩm hay trong bảng vàng thành tích sự nghiệp.

Park Eun Bin trở thành mỹ nhân thảm nhất sau khi bê bối trốn thuế của Cha Eun Woo nổ ra. Ảnh: Nate

Màn hợp tác của 2 ngôi sao từng rất được mong chờ. Ảnh: Naver

Park Eun Bin xuất thân là diễn viên nhí. Hồi nhỏ, cô tham gia diễn xuất trong nhiều phim ăn khách như Giày Thủy Tinh, Chị Gái Tôi,... Trong những năm trở lại đây, cô ghi dấu ấn bằng giải thưởng lớn nhất Daesang tại Baeksang 2023 và bộ phim đình đám Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo

Đúng 1 ngày trước khi bê bối của Cha Eun Woo nổ ra, Park Eun Bin đã có những chia sẻ đáng chú ý trong sự kiện giới thiệu các dự án phim mới của Netflix Hàn: "Đây là lần đầu tôi đóng phim cùng Cha Eun Woo. Hiện cậu ấy vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tôi sẽ cố gắng quảng bá thay cả phần của cậu ấy. Mong rằng Cha Eun Woo sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về trong vinh quang". Nhưng với tình hình hiện tại, tương lai trở lại showbiz của Cha Eun Woo cũng như tương lai của bộ phim The Wonder Fools được đánh giá là vô cùng mờ mịt.

Park Eun Bin có những chia sẻ đáng chú ý về bạn diễn Cha Eun Woo trong sự kiện họp báo cách đây ít ngày. Ảnh: Naver

Thông tin Cha Eun Woo nghi trốn thuế qua công ty ma bùng lên dữ dội vào hôm 22/1. Cục Điều tra số 4 - Cục Thuế Seoul (Hàn Quốc) đã tiến hành rà soát toàn bộ thu nhập cá nhân của Cha Eun Woo từ trước khi anh nhập ngũ vào tháng 7/2025. Trong quá trình này, Cơ quan thuế đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc nộp thuế của nam idol nhóm ASTRO. Đội điều tra nghi vấn phía Cha Eun Woo đã gian lận thuế thông qua công ty ma (A), cố ý tái cấu trúc chuyển đổi thu nhập cá nhân sang doanh nghiệp để giảm thuế.

Theo nguồn tin, giữa Fantagio - công ty quản lý chính thức và Cha Eun Woo tồn tại 1 pháp nhân trung gian A - công ty do mẹ của nam ca sĩ thành lập. Fantagio ký hợp đồng dịch vụ quản lý nghệ sĩ với công ty A. Thu nhập từ hoạt động giải trí của Cha Eun Woo được chia cho Fantagio, công ty A và bản thân nam idol. Tuy nhiên, công ty A không có hoạt động kinh doanh thực tế, mà chỉ tồn tại trên danh nghĩa - bị nghi là công ty ma được Cha Eun Woo và gia đình lập ra để trốn tránh việc đóng mức thuế cao. Nếu nộp thuế thu nhập cá nhân, nghệ sĩ phải đóng mức thuế suất tối đa khoảng 45%. Trong khi chuyển đổi khoản tiền này thành thu nhập doanh nghiệp, nghệ sĩ sẽ chỉ đóng với mức thuế suất khoảng 20%.

Do công ty A không chứng minh được hoạt động thực tế, Fantagio bị Cục thuế truy thu 82 tỷ won (gần 1.500 tỷ đồng) do bị coi là sử dụng hóa đơn thuế khống. Phần lợi nhuận của công ty A được cho là cuối cùng quay về Cha Eun Woo nên cơ quan thuế kết luận anh chưa nộp hơn 20 tỷ won tiền thuế thu nhập cá nhân.

Cha Eun Woo đối mặt với cơn khủng hoảng chưa từng thấy trong sự nghiệp. Ảnh: Nate

Nếu quá trình điều tra của Cơ quan thuế xác định công ty A thực sự là công ty ma thì Cha Eun Woo có thể bị xử phạt theo các điều khoản được quy định trong bộ luật chống trốn thuế.

Nếu số tiền thuế chưa nộp lên tới 20 tỷ won (356 tỷ đồng) đúng như thông tin xuất hiện trước đó, vụ việc sẽ bị xử lý theo Đạo luật về hình phạt tăng nặng đối với các tội phạm kinh tế cụ thể. Trong trường hợp bị kết tội, bị cáo có thể phải ngồi tù 5 năm hoặc thậm chí lĩnh án chung thân, đi kèm theo đó là khoản tiền nộp phạt gấp 2-5 lần so với số tiền trốn thuế. Với trường hợp Cha Eun Woo, nếu bị kết tội anh sẽ phải đối mặt với mức án tù nêu trên, đồng thời bị phạt số tiền khoảng 40-100 tỷ won (728-1820 tỷ đồng).

Cha Eun Woo hiện bị tẩy chay dữ dội sau bê bối và đứng trước nguy cơ bị xử lý hình sự. Ảnh: Naver

Việc phía Cha Eun Woo được cho là tiến hành chuyển đổi doanh nghiệp A từ mô hình công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn cũng làm dấy lên nghi vấn về việc cố tình trốn thuế, bởi lẽ công ty trách nhiệm hữu hạn không phải chịu kiểm toán độc lập và không cần công bố báo cáo tài chính, Dù Cha Eun Woo không trực tiếp điều hành công ty nhưng nếu người nhận lợi nhuận sau cùng là nam ngôi sao và nghệ sĩ này biết rõ về việc phân bổ thu nhập qua công ty gia đình thì anh vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Nguồn: Joynews