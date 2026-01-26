Cựu thành viên nhóm Spice Girls lên tiếng về drama gia đình Beckham

Mel C (ngoài cùng bên trái) cùng Victoria và 2 thành viên Emma và Geri trong tiệc sinh nhật Emma vào cuối tuần qua. (Ảnh: Victoria Beckham Instagram)

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times được đăng tải vào cuối tuần qua (Chủ nhật, 25/1), Melanie "Mel" C" Chisholm - cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám của nước Anh Spice Girls - bày tỏ lòng biết ơn vì cô đã nuôi dạy con gái mình tránh xa ánh đèn sân khấu. Cuộc trò chuyện này diễn ra giữa lúc thành viên khác của nhóm Spice Girls, Victoria Beckham, đang vướng vào mâu thuẫn gia đình với con trai lớn Brooklyn.

Nói về con gái 16 tuổi của mình, Scarlett, và cho biết con gái cô không có kế hoạch nối nghiệp mẹ trong ngành công nghiệp âm nhạc và điều đó khiến cô cảm thấy "thật sự nhẹ nhõm".

"Thật khó để sống dưới cái bóng của một người cha mẹ thành công" - Mel C nói - "Điều quan trọng là, với Scarlett, con bé không xuất hiện trước công chúng. Tôi đã đưa ra quyết định đó khi con bé còn nhỏ".

Dù Mel C không trực tiếp nhắc đến Victoria trong cuộc trò chuyện, cô cho rằng những người bạn trong nhóm có cách nhìn nhận trái ngược trong việc nuôi dạy con.

"Rõ ràng là tôi có những người bạn xử lý vấn đề này theo cách rất khác nhau, mỗi người một cách, tôi không hề phán xét gì cả" - cô nói - "Nhưng đối với tôi, có lẽ vì những trải nghiệm của mình với sự nổi tiếng, tôi không cảm thấy thoải mái khi đưa ra quyết định đó thay cho cô ấy".

Về mức độ thân thiết với các thành viên cũ trong nhóm – ngoài Victoria còn có Emma Bunton, Geri Halliwell-Horner và Mel B – cô chia sẻ rằng mối quan hệ đó "thay đổi thất thường". Mel C cho rằng điều đó cũng "giống như bất kỳ nhóm bạn nào". Mel C sau đó nói thêm: "Tôi luôn rất thân thiết với Emma".

Cuối tuần qua, nhóm nhạc nữ được yêu mến Spice Girls đã tái hợp để dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Emma Bunton và chỉ có Mel B là vắng mặt. Bất chấp những rắc rối gia đình, Victoria vẫn vui vẻ tạo dáng cùng các thành viên cũ trong nhóm, trông rất thanh lịch trong bộ vest đen.

"Chúc mừng sinh nhật người có tâm hồn đẹp nhất @emmaleebunton. Tôi yêu các cô gái rất nhiều @gerihalliwellhorner @melaniecmusic xxxxxxx" - Victoria chú thích bức ảnh của mình trên Instagram.

Gia đình Beckham đã thể hiện sự đoàn kết kể từ khi Brooklyn chia sẻ một tuyên bố công khai gay gắt chỉ trích cha mẹ mình thông qua Instagram Stories.

"Suốt cả cuộc đời tôi, cha mẹ tôi đã kiểm soát những câu chuyện trên báo chí về gia đình chúng tôi bằng những bài đăng trên mạng xã hội mang tính trình diễn, các sự kiện gia đình và các mối quan hệ không chân thực" - Brooklyn viết trong bài đăng - "Gần đây, tôi đã tận mắt chứng kiến họ làm mọi cách để tung ra vô số lời dối trá trên truyền thông, chủ yếu là nhằm vào những người vô tội, để giữ gìn vỏ bọc của chính họ".

Trong bài đăng của mình, con trai cả nhà Beckham khẳng định không muốn hòa giải với gia đình. Chàng trai 26 tuổi này còn cho rằng cha mẹ anh cũng đã cố gắng phá hoại cuộc hôn nhân của anh với vợ, Nicola Peltz, và cáo buộc mẹ anh đã nhảy múa "không phù hợp" với anh tại đám cưới của mình vào năm 2022.