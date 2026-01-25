Nhân chứng trong đám cưới Brooklyn Beckham kể về điệu nhảy "không phù hợp" của Victoria

Brooklyn và mẹ Victoria Beckham (Ảnh chụp năm 2019 - Getty Images)

Có rất nhiều những mô tả được cho là suy diễn, thiếu căn cứ xung quanh lời tố của Brooklyn Beckham về việc mẹ của anh không chỉ "cướp" đi cơ hội khiêu vũ đầu tiên với cô dâu Nicola Peltz mà còn có điệu nhảy "không phù hợp" trong đám cưới.

Trong chương trình This Morning của đài ITV (Anh) phát sóng mới đây, DJ đám cưới của cặp đôi, Fat Tony, đã chia sẻ quan điểm của mình về những gì đã xảy ra trong đám cưới trọng đại, dẫn đến chia sẻ làm bùng nổ mạng xã hội của Brooklyn.

Fat Tony cho biết, anh là người đã cung cấp dịch vụ giải trí âm nhạc cho một số sự kiện của gia đình Beckham trước khi được mời làm DJ cho đám cưới của Brooklyn và Nicola vào tháng 4/2022.

DJ Fat Tony trong chương trình của đài ITV (Ảnh: Shutterstock)

Bất chấp những hình ảnh chế lan truyền trên mạng xã hội, Tony khẳng định rằng không hề có chuyện Victoria ăn mặc hở hang, không có bộ đồ bó sát và không có cảnh nào giống như trong các MV Spice Girls. Theo DJ này, từ "không phù hợp" được nhắc đến có lẽ là vì tính thời điểm. DJ cũng cho rằng nam ca sĩ Marc Anthony - người biểu diễn trên sân khấu ở thời điểm đó - đã mời Victoria lên sân khấu khi mà hẳn mọi người đều cho rằng, cô dâu Nicola sẽ khiêu vũ. Brooklyn đã thực sự bị "mắc kẹt" trong tình huống khó xử, còn Nicola theo nhiều nguồn tin đã bật khóc, rời khỏi phòng. "Nhưng Victoria đã bị đẩy vào tình huống đó, và tôi nghĩ người ta đã suy diễn quá nhiều... theo nghĩa là đã thêm thắt câu chuyện vào đó. Điệu nhảy chỉ là một phần rất nhỏ của vấn đề lớn hơn" - Fat Tony lý giải.

Đám cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz trở thành tâm điểm chú ý của công chúng (Ảnh: Vogue)

Đại diện của Marc Anthony, Victoria, Brooklyn và Nicola Peltz chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được tờ Entertainment Weekly yêu cầu bình luận về những chia sẻ trên của DJ Fat Tony.

Từ góc nhìn của mình, DJ Fat Tony cho rằng, dù Brooklyn định nghĩa "không phù hợp" theo cách nào đi nữa, những lời con trai cả nhà Beckham chia sẻ cũng cần được xem xét nghiêm túc. "Tất cả phụ thuộc vào cảm nhận của Brooklyn. Nếu cậu ấy cảm thấy điều đó không phù hợp và khó xử, thì đó là điều không phù hợp và khó xử".

Hình ảnh lý tưởng của gia đình Beckham đang tan vỡ (Ảnh: Getty Images)

"Mọi chuyện đã đến mức cậu ấy không thể chịu đựng thêm nữa và muốn rút lui, và đó là cách cậu ấy kết thúc mọi chuyện" - Tony khẳng định khi được hỏi lý do Brooklyn sử dụng mạng xã hội để bày tỏ cảm xúc.