Hoa hậu Trái Đất gây tranh cãi

Sau 4 tập phát sóng, mùa thứ 5 của chương trình truyền hình hẹn hò đình đám Hàn Quốc Single’s Inferno - Địa ngục độc thân thu hút sự chú ý của khán giả. Chương trình có sự tham gia của 13 người chơi, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Hoa hậu Trái Đất 2022 - Mina Sue Choi là một trong số người chơi đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Cô sinh năm 1999 ở Australia. Năm 2022, Mina Sue Choi trở thành người Hàn Quốc đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái Đất. Cô gây thiện cảm với học vấn tốt, gương mặt ngọt ngào và hình thể quyến rũ.

Mina Sue Choi trong Địa ngục độc thân 5.

Tại Địa ngục độc thân 5, Mina Sue Choi thể hiện cá tính mạnh. Nhờ ngoại hình nổi trội, cô được nhiều chàng trai để mắt. Mina Sue Choi cũng không ngại thổ lộ tình cảm với chàng trai mà cô để mắt.

Tuy nhiên, hoa hậu gây tranh cãi vì có nhiều hành động được cho là khó hiểu, liên tục thay đổi đối tượng muốn tìm hiểu thông qua 4 tập của chương trình.

Mina Sue Choi gây ấn tượng khi xuất hiện ở tập 2. Bình luận viên nhận xét cô nổi bật nhờ nhan sắc sang trọng, mang vẻ tươi mới. Trong buổi bầu chọn hảo cảm đầu tiên, Mina cũng là cái tên được dàn cast nam yêu thích nhất, dẫn đầu với 3/5 phiếu.

Mina Sue Choi có buổi hẹn hò đầu tiên cùng người chơi Lim Su Been. Tại đây, tính cách chân thật giúp cô có được thiện cảm của khán giả.

Trở về từ đảo Thiên đường, dàn cast bước vào thử thách chụp hình đôi. Mina Sue Choi tỏ ra bối rối, đọc nhầm tên những người đã được chọn. Dù chia sẻ bản thân gặp khó khăn nhưng cô vẫn chọn 2 sao nam để dành được lợi thế chiến thắng cao hơn, khiến tình hình trở nên khó xử.

Bình luận viên nhận xét Mina Sue Choi đã thể hiện vốn từ tiếng Hàn phong phú ở đoạn đầu chương trình nên khó hiểu với việc đọc nhầm tên. Một số ý kiến cho rằng cô cố tình gọi nhầm tên người chơi Seung Il để ngầm thể hiện tình cảm.

Ở tập 4, Mina Sue Choi thể hiện tình cảm với quá nửa dàn thí sinh nam qua các câu hỏi. Bất kỳ ai thể hiện sự chú ý tới cô, Mina Sue Choi lập tức thể hiện thái độ đáp lại. Việc làm này khiến cô bị khán giả chỉ trích dữ dội.

Nhiều khán giả cho rằng trường hợp của Mina Sue Choi gợi nhớ tới hình ảnh của Gwan Hee (mùa 3) và Si An (mùa 4). Khán giả cho rằng việc tìm hiểu nhiều người trong show hẹn hò là bình thường, nhưng Mina Sue Choi đã thể hiện thái độ thiếu tinh tế.

Khán giả cũng bày tỏ hoài nghi Mina Sue Choi có tình cảm thật sự với người chơi hay chỉ dùng chiêu trò để gây chú ý trên truyền hình. Tuy nhiên cũng có một số người bênh vực Mina Sue Choi, cho rằng cô sống thật với cảm xúc và các biên tập viên đã cắt ghép quá đà.

Mina Sue Choi năm nay 27 tuổi, là người đẹp Hàn Quốc đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Earth. Cô có vóc dáng cân đối cùng gương mặt đậm chất Á đông. Người đẹp Hàn Quốc từng theo học tại Đại học Illinois (Mỹ) ngành Truyền thông.

Mina Sue Choi được đánh giá là một trong những đại diện hiếm hoi, hội tụ cả nhan sắc và tài năng mà Hàn Quốc gửi đến cuộc thi nhan sắc quốc tế những năm gần đây.