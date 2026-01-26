Timothée Chalamet - Kylie Jenner hẹn hò tại Mexico

(Ảnh: Page Six/TMZ)

Người sáng lập thương hiệu Khy và bạn trai - nam diễn viên Timothée Chalamet - đã bị thợ săn ảnh chụp được hình ảnh cả hai tại nhà hàng Flora Farms ở Cabo San Lucas hôm thứ Năm vừa qua. Trong những bức ảnh được chụp, Kylie Jenner được nhìn thấy đang dùng điện thoại di động, trong khi Chalamet dường như đang xem lại ảnh trong điện thoại.

Một nguồn tin nói với TMZ rằng ngôi sao của "Marty Supreme" đã được nhìn thấy đang chụp ảnh bạn gái trong bữa tối kéo dài hơn một giờ của họ. Nguồn tin còn cho biết cặp đôi đã cười đùa với nhau rất vui vẻ, tuy nhiên, họ không thể hiện bất kỳ dấu hiệu tình cảm công khai nào trong suốt thời gian này.

(Ảnh: TMZ)

Vào thứ Tư tuần trước, Timothée Chalamet và Kylie Jenner được phát hiện lên một chiếc máy bay riêng. Vào thời điểm đó, họ được nhìn thấy nắm tay nhau khi lên máy bay.

Đầu tháng này, Timothée Chalamet đã thể hiện tình cảm của mình với Jenner một cách công khai tại các lễ trao giải, bao gồm cả lễ trao giải Critics Awards 2026. Tại sự kiện này, Chalamet đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và anh đã lần đầu tiên công khai bày tỏ tình yêu của mình với bạn gái bằng câu phát biểu khi nhận giải: "Cuối cùng, tôi muốn nói lời cảm ơn đến người bạn đời ba năm của tôi. Cảm ơn vì nền tảng mà chúng ta đã xây dựng".

Tại lễ trao giải Golden Globes 2026, khi nhận quả cầu vàng cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Timothée nói: "Gửi đến bố mẹ và người bạn đời của tôi, tôi yêu mọi người. Cảm ơn rất nhiều".

Timothée Chalamet và Kylie Jenner bắt đầu hẹn hò từ năm 2023.