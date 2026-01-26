Lê Dương Bảo Lâm múa lửa ở trại giam, phản ứng của 1 phạm nhân gây chú ý

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt clip ghi lại buổi biểu diễn của anh tại một trại giam dành cho các phạm nhân. Dù không có sân khấu chuyên nghiệp hay điều kiện biểu diễn như thường lệ, nam nghệ sĩ vẫn xuất hiện với tinh thần nhiệt huyết, mang đến không khí sôi nổi và đầy tiếng cười.

Không chỉ hát và “tấu hài” đúng sở trường, Lê Dương Bảo Lâm còn khiến nhiều người bất ngờ khi thực hiện màn múa lửa dành tặng các phạm nhân. Trong clip được chia sẻ, trước khi biểu diễn, nam nghệ sĩ hài hước quay sang hỏi cán bộ trại giam: “Tin em không đồng chí? 15 năm kinh nghiệm. Chiến sĩ quả cảm em đã từng làm, phòng cháy chữa cháy kế bên em. Tin em không đồng chí? Tin em mới dám làm”, khiến nhiều người bật cười.

Phần múa lửa của Lê Dương Bảo Lâm.

Đáng chú ý, Lê Dương Bảo Lâm còn mời một phạm nhân lên sân khấu diễn cùng. Anh thực hiện màn múa lửa ngay trên người phạm nhân này và khi kết thúc, nam diễn viên dí dỏm hỏi: “Thích không? Làm một cái nữa không? Sao mặt xanh chành vậy? Mặt bị sợ vậy?”. Về phía phạm nhân được mời diễn thì phản ứng có vẻ e dè khiến mọi người phía dưới hò hét, thúc giục. Người nói có người bảo thôi sau đó, phạm nhân diễn cùng cười cười nói: “Nữa nữa...” khiến cả hội trường náo nhiệt trong không khí vui vẻ, thoải mái.

Dưới bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm, hàng trăm bình luận bày tỏ sự thích thú, khen ngợi tinh thần lạc quan, gần gũi và khả năng khuấy động không khí của nam nghệ sĩ quê Đồng Nai.

Lê Dương Bảo Lâm đỡ phạm nhân diễn cùng anh dậy.

Lê Dương Bảo Lâm sinh năm 1989 tại Đồng Nai, là diễn viên hài, MC và nhà sáng tạo nội dung quen mặt của showbiz Việt. Anh được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành Quán quân chương trình Cười xuyên Việt mùa đầu tiên năm 2015, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Sau thành công này, Bảo Lâm hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực như phim điện ảnh, sitcom, web drama và thường xuyên xuất hiện trong các gameshow, chương trình truyền hình thực tế. Bên cạnh đó, anh còn đảm nhận vai trò MC nhờ lối dẫn duyên dáng, hài hước. Về đời tư, nam nghệ sĩ kết hôn năm 2017, có ba con và được công chúng yêu mến bởi hình ảnh chân thật, thân thiện.