Binz và Châu Bùi bất ổn?

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục bàn tán về chuyện tình cảm của Binz và Châu Bùi sau khi nam rapper tung sản phẩm âm nhạc mới mang màu sắc trầm buồn. Giữa loạt suy đoán xoay quanh nghi vấn rạn nứt, động thái của người trong cuộc càng được dân tình theo dõi sát sao.

Về phía Châu Bùi, cô vẫn duy trì hoạt động mạng xã hội đều đặn. Nữ fashionista đăng tải bài viết mới trên Instagram nhưng hoàn toàn liên quan đến công việc, dự án và lịch trình cá nhân. Không có bất kỳ chia sẻ ẩn ý hay đề cập nào đến chuyện tình cảm. Thái độ tập trung vào công việc của Châu Bùi được nhiều người xem là cách cô lựa chọn phản hồi giữa lúc tin đồn bủa vây là không đôi co, không giải thích, cũng không xác nhận điều gì.

Trong khi đó, Binz tiếp tục giữ sự im lặng quen thuộc trước mọi bàn tán. Nam rapper không có phát ngôn nào liên quan đến nghi vấn rạn nứt, cũng không đưa ra động thái gián tiếp nào làm rõ tình hình. Việc im lặng trước tin đồn vốn không phải điều xa lạ với Binz, bởi suốt nhiều năm qua anh vẫn chọn cách để công việc lên tiếng thay vì phản hồi đời tư.

Binz và Châu Bùi giữ thái độ bình thản giữa lúc chuyện tình cảm bị mang ra bàn tán. Ảnh: NVCC

Cả hai vẫn tập trung cho công việc, không nhắc gì về những nghi vấn trục trặc. Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, giữa lúc netizen xôn xao, một chi tiết khác lại được netizen soi kỹ. Cụ thể, Binz vẫn giữ chế độ follow Châu Bùi trên Instagram, theo kiểu "chỉ follow mình em" từng khiến cộng đồng mạng thích thú trước đây. Không những vậy, những bài đăng chung hay hình ảnh của cả hai trong quá khứ vẫn được giữ nguyên, không có động thái xoá hay ẩn đi.

Những động thái này khiến dân mạng bàn luận, một bên cho rằng sự im lặng và việc ít xuất hiện chung gần đây là dấu hiệu đáng suy nghĩ, nhưng bên còn lại lại tin rằng nếu thực sự có biến động lớn thì chắc chắn đã có những thay đổi rõ ràng hơn trên mạng xã hội, chẳng hạn như hủy theo dõi, xoá ảnh chung hoặc ẩn những kỷ niệm từng công khai trước đó.

Việc mọi thứ vẫn được giữ nguyên khiến không ít người cho rằng có thể câu chuyện đang bị suy diễn quá đà, và người trong cuộc đơn giản chỉ đang chọn cách không để đời tư ảnh hưởng đến công việc.

Binz vẫn "chỉ follow mình em" với Châu Bùi. Cả hai vẫn theo dõi nhau và các bài đăng chung hiện không có dấu hiệu gì đáng ngờ. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, việc Binz bất ngờ tung ra sản phẩm âm nhạc mới với màu sắc trầm lắng, ca từ nặng tâm trạng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Giữa không khí rộn ràng của những ngày cận lễ, lựa chọn một bản nhạc đậm chất suy tư của Binz khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí đặt dấu hỏi về những cảm xúc phía sau sản phẩm lần này.

Ngay khi bài hát lên sóng, cư dân mạng lập tức xôn xao. Không ít bình luận cho rằng Binz dường như đang "đúng mood buồn" quen thuộc mỗi khi bước vào những dịp đặc biệt trong năm. Và cũng từ đây, cái tên Châu Bùi cũng được réo gọi liên tục.

Dù Binz và Châu Bùi vẫn giữ theo dõi nhau trên Instagram, những khoảnh khắc chung mới gần như hiếm khi xuất hiện. Một số netizen cho rằng sự im ắng này, cộng với việc Binz phát hành ca khúc mang màu sắc u buồn, đủ để làm dấy lên nghi vấn về tình hình hiện tại của cặp đôi. Các bài đăng, bình luận, thậm chí là những so sánh với các lần ra nhạc trước đây của Binz cũng được chia sẻ rầm rộ, khiến câu chuyện càng thêm nóng.