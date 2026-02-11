Nam tài tử Jung Eun Woo đột ngột qua đời ở tuổi 39

Chiều 11/2, các trang báo lớn nhỏ Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, nam tài tử Jung Eun Woo (phim Cười Lên Dong Hae) vừa đột ngột qua đời. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 39, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ xứ kim chi.

Tính tới thời điểm hiện tại, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Jung Eun Woo vẫn được phía gia đình giữ kín. Lễ viếng của nam diễn viên được tổ chức tại Bệnh viện New Korea và lễ đưa tiễn sẽ diễn ra vào ngày 13/2 tới đây.

Nam tài tử điển trai Jung Eun Woo đột ngột qua đời ở tuổi 39, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, xót xa. Ảnh: Koreaboo

Vào 1 ngày trước đó, Jung Eun Woo đã đăng tải bức hình của anh kèm theo ảnh 2 cố nghệ sĩ gồm Trương Quốc Vinh và Amy Winehouse. Đáng chú ý, cả Trương Quốc Vinh lẫn Amy Winehouse đều rời xa nhân thế ở độ tuổi còn trẻ.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên tài hoa. Song song với đó, khán giả xứ củ sâm cũng gửi nhiều lời động viên chân thành tới những người thân yêu của cố nghệ sĩ sau khi họ phải đối mặt với nỗi mất mát to lớn không gì đong đếm được.

Jung Eun Woo chia sẻ hình ảnh 2 cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh và Amy Winehouse lên trang cá nhân đúng 1 ngày trước khi anh đột ngột qua đời. Ảnh: Instagram nhân vật

Jung Eun Woo sinh năm 1986, chính thức ra mắt khi vừa tròn 20 tuổi với tư cách 1 diễn viên. Kể từ đó tới nay, nam nghệ sĩ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng ở loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh đáng chú ý như Cười Lên Dong Hae, Pháo Hoa, Welcome to Waikiki 2, Cô Bạn Gia Sư 2,...

Jung Eun Woo và Ji Chang Wook xuất hiện trong 1 phân cảnh ở bộ phim đình đám 1 thời Cười Lên Dong Hae. Ảnh: Naver

Cái chết đột ngột của Jung Eun Woo là cú sốc lớn cho người hâm mộ của làn sóng Hallyu. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo