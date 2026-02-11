Sau thời gian xác nhận đường ai nấy đi, WEAN và Naomi mới đây bất ngờ bị réo tên trở lại khi vướng nghi vấn tái hợp. Nguyên do vì cả hai đột ngột xuất hiện bên cạnh nhau, thoải mái chụp hình chung ở một sự kiện giải trí. Khi ra về, WEAN và Naomi còn cùng lên chung một chiếc xe ô tô.

Giữa lúc chuyện tình cảm với Naomi được quan tâm, nam rapper sinh năm 1998 đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. WEAN chia sẻ bài hát có tên I need to be in love (Tạm dịch: Tôi cần được yêu).

Dù không chia sẻ điều gì thêm nhưng giữa thời điểm cả hai bị soi những chi tiết trùng hợp, chia sẻ này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng đặt dấu hỏi lớn. Nhiều người cho rằng đây có thể là tín hiệu cho một mối quan hệ đang được hâm nóng.

WEAN và Naomi gây bàn tán khi xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện. Nguồn: @hieumeephim

Nam rapper sinh năm 1998 có động thái ẩn ý giữa lúc vướng tin tái hợp bạn gái cũ. Ảnh: FBNV

WEAN và Naomi từng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả khi công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vào tháng 5/2023, cả hai chính thức xác nhận đường ai nấy đi. Khi đó, WEAN cho biết anh đã cân nhắc rất kỹ trước khi lên tiếng, xem việc thông báo này là trách nhiệm chung của cả hai đối với những người luôn dõi theo và ủng hộ mình.

Trong bài đăng thông báo chia tay, WEAN cho biết: “Hiện tại, chúng tôi chính thức không còn là một cặp nữa. WEAN và Naomi giờ là 2 người bạn thân. Chúng tôi vui và thấy bình yên lắm, vì sau tất cả vẫn có thể ở đây, để chia sẻ cùng nhau mọi thứ. Chúng tôi vẫn có thể cười với nhau rất vui và ít nhất không mất hết. Thay vào đó, chúng tôi sẽ đón nhận những điều mới mẻ với vị trí mới”.

WEAN và Naomi từng gây tiếc nuối khi thông báo chia tay vào tháng 5/2023. Ảnh: FBNV

Trong thời gian hẹn hò, WEAN và Naomi từng kết hợp ra mắt nhiều sản phẩm chung được khán giả đón nhận như She Said, Retrograde. Bên cạnh đó, các dự án solo của mỗi người cũng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng. Naomi từng để lại dấu ấn mạnh mẽ khi góp mặt trong tiết mục Chim sẻ và dâu tây cùng Wowy và Dế Choắt tại đêm chung kết Rap Việt mùa 1.

WEAN Lê tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998, được xem là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Anh được khán giả biết đến từ vai diễn đầu tay trong phim điện ảnh Trường Học Bá Vương. Sở hữu phong cách âm nhạc và hình ảnh độc đáo, cá tính, WEAN nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng và trở thành cái tên gây chú ý trong giới trẻ.

Trong thời gian hẹn hò, WEAN và Naomi từng kết hợp ra mắt nhiều sản phẩm chung. Ảnh: FBNV