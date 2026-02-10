WEAN và Naomi từng là cặp đôi được đông đảo khán giả yêu mến trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến tháng 5/2023, cả hai xác nhận chia tay. Thời điểm đó, WEAN chia sẻ anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi công bố chuyện tình cảm, xem đây là trách nhiệm chung của cả hai với người hâm mộ.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi WEAN và Naomi bất ngờ xuất hiện chung tại một sự kiện giải trí. Đáng chú ý, cả hai còn thoải mái đứng cạnh nhau trên thảm đỏ, công khai chụp ảnh chung. Khi ra về, cặp đôi tiếp tục bị bắt gặp lên cùng một chiếc xe, khiến dân tình rộ lên nghi vấn WEAN và Naomi đã “nối lại tình xưa” sau quãng thời gian chia tay.

WEAN và Naomi cùng xuất hiện chung tại một sự kiện. Nguồn: @hieumeephim

Cặp đôi kè kè bên cạnh nhau trên thảm đỏ sự kiện. Nguồn: @hieumeephim

Cư dân mạng liền rộ nghi vấn cặp đôi này yêu lại từ đầu sau thời gian đường ai nấy đi. Ảnh: FBNV

Trong thời gian hẹn hò, WEAN và Naomi từng cho ra mắt nhiều sản phẩm chung được khán giả yêu thích như She Said, Retrograde, trong khi các dự án cá nhân của mỗi người cũng đạt hàng triệu lượt xem. Riêng Naomi từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trình diễn tiết mục Chim sẻ và dâu tây cùng Wowy và Dế Choắt tại chung kết Rap Việt mùa 1.

Trong bài đăng thông báo chia tay, WEAN cho biết: “Hiện tại, chúng tôi chính thức không còn là một cặp nữa. WEAN và Naomi giờ là 2 người bạn thân. Chúng tôi vui và thấy bình yên lắm, vì sau tất cả vẫn có thể ở đây, để chia sẻ cùng nhau mọi thứ. Chúng tôi vẫn có thể cười với nhau rất vui và ít nhất không mất hết. Thay vào đó, chúng tôi sẽ đón nhận những điều mới mẻ với vị trí mới”.

Trong thời gian hẹn hò, cả hai có nhiều sản phẩm chung được khán giả yêu thích. Ảnh: FBNV

Sau khi chia tay Naomi, WEAN từng vướng nghi vấn hẹn hò với Miu Lê. Cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động đời thường như đi dạo, xem bóng chuyền hay mua sắm tại trung tâm thương mại. Tháng 8/2024, “team qua đường” tiếp tục ghi lại khoảnh khắc nam rapper được cho là cầm túi giúp Miu Lê khi cả hai sánh đôi tại một địa điểm giống khu chung cư ở Quận 7, TP.HCM. Tuy nhiên, không lâu sau, Miu Lê bị cư dân mạng phát hiện đã hủy theo dõi WEAN, khiến nghi vấn “đường ai nấy đi” càng được chú ý.