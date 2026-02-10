Phát điên với "bạn gái" của Jungkook (BTS) mất thôi!

"Chảo lửa" Kpop lại một lần nữa sục sôi, và tâm điểm không ai khác chính là Winter (aespa) – mỹ nhân đang gánh chịu kiếp nạn mang tên "bạn gái tin đồn của Jungkook (BTS)". Chỉ một hành động nhỏ trong concert mới nhất, cô nàng đã khiến cộng đồng mạng chia làm hai phe chiến đấu nảy lửa, người thì "phát điên" vì cảm giác bị lừa dối, kẻ lại thấy xót xa vì sự soi xét quá đà.

Sự việc bắt nguồn từ concert gần đây nhất của aespa tại Hong Kong (Trung Quốc). Giữa những màn trình diễn bùng nổ visual, các "thánh soi" với đôi mắt cú vọ đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường trên cánh tay Winter. Cụ thể, hình xăm 3 chú cún – thứ từng bị netizen đồn đoán là "hình xăm đôi", tín vật định tình với em út vàng Jungkook nhà BTS – đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, hình xăm này được che lại bằng băng cá nhân. Hành động tưởng chừng như rất bình thường của Winter khi lên sân khấu này lại bất ngờ trở thành ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh giành sự thật trên mạng xã hội.

Việc Winter dùng băng cá nhân che hình xăm gây ra tranh cãi dữ dội. Ảnh: X

Một bộ phận lớn người hâm mộ, đặc biệt là những fan cuồng nhiệt, đã thực sự "phát điên" trước hành động này. Làn sóng chỉ trích Winter dâng cao với những ngôn từ gay gắt nhất. Luận điểm chính của phe này là cảm giác bị phản bội và lừa dối. Họ cho rằng việc Winter lúc thì để lộ "hint" hẹn hò, lúc lại cố tình che giấu khi cần bán vé concert, cần fan "donate" album là một hành động không tôn trọng người hâm mộ.

Cụm từ đau lòng nhất được nhắc đến liên tục là "cây ATM". Nhiều bình luận cay nghiệt cho rằng: "Phải chăng cô ấy chỉ coi fan là những cây rút tiền di động? Khi cần tiền thì giấu người yêu đi để fan ảo tưởng, còn sau lưng thì vẫn mặn nồng?", "Muốn yêu đương thì cứ công khai, đừng cái kiểu vừa muốn có tình yêu của siêu sao, vừa muốn giữ 'nồi cơm' từ fan. Tham lam quá rồi đấy!"... Sự giận dữ này xuất phát từ tâm lý sở hữu và sự kỳ vọng quá lớn đặt lên vai thần tượng. Khi hình tượng "bạn gái trong mơ" sụp đổ, tình yêu đó rất dễ biến thành thù hận.

Ở chiều ngược lại, không ít netizen tỉnh táo hơn đã lên tiếng bảo vệ Winter. Họ cho rằng dư luận đang thực sự "phát điên" một cách vô lý và soi xét đời tư nghệ sĩ quá đà. "Cô ấy che hình xăm thì sao? Có thể do quy định của đài truyền hình, do concept của bài hát, hoặc đơn giản là cô ấy muốn thế. Tại sao lại quy chụp là lừa dối?", một ý kiến phản bác.

Phe bênh vực nhấn mạnh vào áp lực kinh hoàng khi dính tin đồn hẹn hò với một ngôi sao toàn cầu như Jungkook. Nhất cử nhất động của Winter đều bị đặt dưới kính hiển vi, bị suy diễn theo hướng tiêu cực nhất. Việc cô ấy che đi một hình xăm có thể chỉ là cách để tự bảo vệ mình trước làn sóng tấn công độc hại, chứ không phải vì muốn "đào mỏ" fan.

Cận cảnh hình xăm đôi "sóng gió" của Winter - Jungkook. Ảnh: X

Câu chuyện chiếc hình xăm thoắt ẩn thoắt hiện của Winter chỉ là giọt nước tràn ly trong mối quan hệ phức tạp giữa thần tượng - người hâm mộ và tình yêu riêng tư. Dù sự thật có là gì, rõ ràng Winter đang phải đứng giữa tâm bão của sự chỉ trích. Làm vừa lòng công chúng khi đang mang danh "bạn gái tin đồn của Jungkook" dường như là một nhiệm vụ bất khả thi vào lúc này.

Tin đồn tình cảm giữa Jungkook và Winter gây bão từ cuối năm 2025 sau khi cư dân mạng phát hiện nhiều chi tiết trùng hợp như hình xăm giống nhau, phụ kiện tương tự hay việc nam ca sĩ đến xem concert của aespa. Thậm chí, một bộ phận fan còn phản ứng gay gắt đến mức cho xe tải biểu tình trước trụ sở công ty quản lý, cáo buộc Jungkook “đánh lừa người hâm mộ” và yêu cầu xóa hình xăm đôi hoặc tạm dừng hoạt động cùng BTS.

Winter cũng phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt từ một bộ phận khán giả, chịu "biển đen im lặng" trên thảm đỏ, cho thấy sức ép tâm lý không nhỏ đối với nữ ca sĩ. Những tranh cãi này khiến câu chuyện tình cảm chưa được xác nhận trở thành chủ đề nóng kéo dài nhiều tháng, với cộng đồng fan chia rẽ sâu sắc. Cho đến nay, cả hai phía công ty quản lý vẫn chưa đưa ra tuyên bố xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ, khiến mọi suy đoán tiếp tục lan rộng.

Cho đến nay, cả hai phía công ty quản lý vẫn chưa đưa ra tuyên bố xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ. Ảnh: X

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh ngày 1/9/1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM. Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng.

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Shin Hyunji, Lee Yu Bi...

Trong khi đó, Winter tên thật là Kim Minjeong, sinh ngày 1/1/2001. Nữ idol sinh ra tại Busan, Hàn Quốc và trải qua thời thơ ấu ở Yangsan, Gyeongsangnam. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân nhân, ban đầu Winter từng ước mơ trở thành một người lính. Với niềm đam mê ca hát và nhảy múa, Winter đã quyết định theo đuổi con đường idol. Cô được đào tạo tại SM Entertainment trong khoảng 4 năm. Winter từng chia sẻ rằng cô đã trượt vòng tuyển chọn của SM đến 3 lần trước khi được nhận vào công ty.

Năm 2020, Winter ra mắt cùng aespa. Trong aespa, cô đảm nhiệm các vị trí Lead Vocalist (Giọng ca chính), Lead Dancer (Vũ công chính) và Visual (Hình ảnh đại diện). aespa là một nhóm nhạc có concept độc đáo, kết hợp giữa thế giới thực và ảo (metaverse), và là nhóm nhạc nữ đầu tiên của SM Entertainment kể từ Red Velvet ra mắt năm 2014. aespa nhanh chóng đạt được thành công, dẫn đầu làn sóng Kpop gen 4. Winter được đánh giá cao về nhan sắc nổi bật, khả năng thanh nhạc nội lực và kỹ năng trình diễn tốt. Cô thường được ca ngợi về vẻ đẹp trong trẻo, visual chuẩn "nhà SM".

Cặp đôi không lên tiếng về nghi vấn hẹn hò. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo