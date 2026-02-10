Chuyện gì đang xảy ra với Sam?

Mới đây, Sam gây chú ý khi xuất hiện trong một cuộc trò chuyện và lần hiếm hoi nhắc đến mâu thuẫn với mẹ ruột. Khi tâm sự về gia đình với Võ Hoàng Yến và Minh Triệu, Sam bật khóc khi nói về mối quan hệ gia đình vốn từng rất thân thiết nhưng nay lại rơi vào khoảng lặng kéo dài. Theo chia sẻ của Sam, cô và mẹ từng rất gần gũi, gắn bó. Tuy nhiên, đã lâu lắm hai mẹ con không còn nói chuyện với nhau như trước, thậm chí không còn những bữa cơm chung.

Nhắc đến mẹ, Sam nghẹn ngào thừa nhận bản thân luôn mong có cơ hội được làm hòa, bởi với cô, mẹ vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Sam nói: "Lâu lắm rồi, hai mẹ con tôi không còn nói chuyện. Nếu hỏi là lần này, tôi có muốn làm hòa với mẹ không. Câu trả lời là có. Không có ai trên đời này thương tôi qua mẹ. Tôi biết điều đó. Và cũng không ai thương mẹ qua tôi được. Tôi luôn ao ước có một bữa cơm gia đình".

Sam bật khóc khi tiết lộ mâu thuẫn với mẹ (Nguồn: Võ Hoàng Yến)

Sam cho biết lâu rồi hai mẹ con không nói chyện với nhau (Ảnh: Tổng hợp)

Sam cũng cho biết, nhiều năm qua cô luôn là trụ cột kinh tế của gia đình sau khi bố qua đời. Việc vừa lo cho mẹ, vừa gánh vác trách nhiệm với em trai khiến cô chịu không ít áp lực. Dù đã cố gắng rất nhiều để vun vén, Sam thừa nhận có những lúc bản thân vẫn cảm thấy bất lực vì chưa thể mang lại một mái ấm trọn vẹn, êm ấm như mong muốn. Nữ diễn viên nói: "Sam chỉ muốn nói với mẹ là thời gian ở cạnh nhau không quá nhiều. Bản thân Sam không biết ngày mai sẽ ra sao hết".

Sam mong muốn được giải hoà với mẹ sau thời gian dài căng thẳng (Ảnh: FBNV)

Sam từng chia sẻ về mẹ: "Từ khi mới 18 tuổi, tôi đã lao ra đời kiếm tiền. Tôi cũng muốn được vui vẻ đi học, được vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời nhưng không thể được. Ba tôi đã qua đời, để lại 3 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống tiếp. Tôi còn nhớ ánh mắt chất chứa nhiều lo lắng, muộn phiền của mẹ khi ngày đêm làm việc để nuôi 2 đứa con. Tôi là chị lớn, bên dưới còn có cậu em trai.

Bao nhiêu cay đắng mẹ nuốt cả vào lòng, mẹ hy sinh cuộc đời để 2 chị em không phải chịu thiệt thòi so với bạn bè xung quanh. Thấy mẹ vất vả như thế, tôi không đành lòng. Và từ đó, tôi bắt đầu bén duyên với nghệ thuật. Ban đầu, tôi làm người mẫu ảnh, tiếp đến đóng phim, tất cả những việc nào có thể kiếm tiền chân chính tôi đều làm hết. Mẹ thấy tôi vào showbiz lo lắng, mẹ phản đối quyết liệt vì sợ nhiều cám dỗ. Mẹ lúc nào cũng mong tôi sẽ trở thành bác sĩ, giáo viên hay công việc nào đó nhẹ nhàng, chứ không phải nhiều điều tiếng như diễn viên, người mẫu hay MC".

Sam từng gây sốt khi chi 5 tỷ tặng xế cho mẹ (Ảnh: FBNV)

Theo những thông tin hiếm hoi được hé lộ, chồng của Sam là người Hàn Quốc, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật. Sam và chồng ban đầu là đối tác kinh doanh sau đó tìm hiểu và quyết định đến hôn nhân. Nữ diễn viên từng phủ nhận tin đồn chồng là "Shark" hay đại gia, khẳng định anh chỉ là một người kinh doanh bình thường, không phải "cá mập" mà là "cá con" thôi.

Chồng của Sam hết sức thông cảm và ủng hộ công việc của vợ, anh không có ý kiến hay ghen tuông mỗi khi cô có những cảnh thân mật với đồng nghiệp nam trên phim. Sam thừa nhận bản thân đã có nhiều thay đổi từ cách sử dụng tiền đến quan điểm về cuộc sống sau khi ở bên cạnh người đàn ông này.

Sam có cuộc sống viên mãn, giàu có sau khi kết hôn (Ảnh: FBNV)