Chồng của diễn viên Sam là ai?

Cách đây 4 năm, Sam gây sốt khi đăng bức ảnh xác nhận được cầu hôn. Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm nên thông tin nữa diễn viên "chốt đơn" khiến netizen đứng ngồi không yên, thi nhau "soi" danh tính đối phương. Đến tháng 4/2023, Sam khoe đã đăng ký kết hôn, sau đó chào đón nhóc tỳ song sinh. Suốt hành trình từ yêu đến cưới, Sam luôn giữ kín bưng dung mạo và thông tin của chồng. Hầu hết những bức ảnh của Sam đêu dùng biểu tượng để che khuôn mặt người đàn ông kia.

Sam đã nhận lời cầu hôn cách đây 3 năm (ảnh: FBNV)

Nữ diễn viên và chồng ngoại quốc đã đăng ký kết hôn trước khi chào đón 2 nhóc tỳ (ảnh: FBNV)

Theo những thông tin hiếm hoi được hé lộ, chồng của Sam là người Hàn Quốc, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật. Sam và chồng ban đầu là đối tác kinh doanh sau đó tìm hiểu và quyết định đến hôn nhân. Nữ diễn viên từng phủ nhận tin đồn chồng là "Shark" hay đại gia, khẳng định anh chỉ là một người kinh doanh bình thường, không phải "cá mập" mà là "cá con" thôi.

Chồng của Sam hết sức thông cảm và ủng hộ công việc của vợ, anh không có ý kiến hay ghen tuông mỗi khi cô có những cảnh thân mật với đồng nghiệp nam trên phim. Sam thừa nhận bản thân đã có nhiều thay đổi từ cách sử dụng tiền đến quan điểm về cuộc sống sau khi ở bên cạnh người đàn ông này.

Nữ diễn viên nói về chồng: "Anh ấy là người duy nhất có thể làm thay đổi và suy nghĩ của tôi. Nói như thế không có nghĩa anh ấy gia trưởng đâu. Anh rất gần gũi, dễ thương, không dạy tôi phải làm thế này hay thế kia. Nhưng chính cuộc sống và những chia sẻ của anh làm tôi tự thay đổi. Điều anh khiến tôi thay đổi nhiều nhất là tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm. Trước đây, tôi là người lo làm, không biết tận hưởng cuộc sống".

Sam từng tiết lộ được chồng ủng hộ công việc showbiz (ảnh: FBNV)

Do bất đồng ngôn ngữ, Sam cho biết ở nhà cả hai giao tiếp bằng mộ "ngôn ngữ" riêng. Cô từng chia sẻ những ngày đầu mới gặp, cả hai hẹn hò phải có phiên dịch: "Em còn nhớ là khi cùng anh ấy đi ăn ở 1 quán, thì em ngồi 1 bên thì anh ấy ngồi đối diện và ở giữa là 1 bạn phiên dịch. 2 đứa không có biết tiếng, chưa có nói được như bây giờ. Lúc đó em cũng không rành tiếng Anh hay tiếng Hàn nên khi cần nói gì thì bạn phiên dịch ngồi giữa sẽ dịch lại. Ví dụ như là ông xã em hỏi: ‘Em có muốn ăn món này không?’, ‘Em ăn ngon không?’ thì chị phiên dịch phải dịch lại những đoạn hội thoại như thế giữa em là anh ấy".

Dù công khai có chồng nhưng Sam đến nay không công khai diện mạo "nửa kia". Nhiều lần bị thắc mắc và thậm chí soi mói chuyện giấu mặt chồng, Sam lên tiếng rất rõ ràng: "Tôi không muốn giữ kín danh tính mà do ông xã không thích. Chồng tôi là người sống khép kín và không dùng mạng xã hội, thậm chí có thể nói là mù công nghệ. Do không biết về mạng xã hội nên anh hầu như không thích chụp ảnh hay xuất hiện chốn đông người. Thậm chí có những lần hai vợ chồng bị khán giả nhận ra khi ra đường, tôi thì không ngại nhưng chính ông xã lại không thích", Sam nói.

Nữ diễn viên cho biết chồng là người Hàn Quốc, cả hai có nhiều khác biệt trong ngôn ngữ, phong cách sống (ảnh: FBNV)

Sam khẳng định không có dự định cho chồng ra mắt công chúng trong tương lai: "Ở thời điểm này tôi chưa có và cũng không có dự định sẽ công khai chồng ở một thời điểm thích hợp nào hết. Vì căn bản ban đầu tôi đã tôn trọng sự riêng tư và quyền quyết định của anh, tôi đã hỏi ý kiến của anh trước. Anh ấy biết công việc của tôi, tôi đã từng nói nếu em đăng ảnh lên mạng xã hội thì anh có cảm thấy ok hay không thì anh nói anh không muốn xuất hiện, không muốn bị mọi người để ý khiến cuộc sống bị thay đổi. Thứ hai là quan điểm của tôi trong chuyện tình yêu và kết hôn từ trước đến nay không thay đổi, tôi chỉ muốn giữ riêng tư cho cá nhân thôi".

Nữ diễn viên cũng phủ nhận thông tin chồng đã có một đời vợ và có con riêng: "Tin đồn đâu ra vậy, có quá nhiều tin đồn và mọi người nghĩ ra quá nhiều kịch bản rồi. Cứ mỗi một lần sẽ có những câu chuyện khác nhau, kịch bản khác nhau. Sẵn đây Sam xin được nói thẳng là sự thật hoàn toàn không phải như vậy, mọi người đã nghĩ quá nhiều rồi".

Chồng của Sam luôn xuất hiện trong những cột mốc quan trọng của gia đình (ảnh: FBNV)

Sam tiết lộ cô và chồng gặp "bất đồng" trong quan điểm khoe con trên mạng xã hội. Trong một cuộc trò chuyện, Sam chia sẻ với chúng tôi: "Tôi và chồng tôi có sự khác biệt quan điểm về vấn đề này một chút xíu. Anh ấy vẫn giữ thói quen và cá tính của anh là không công khai, giữ sự riêng tư cho con. Nhưng với tôi, tôi muốn khoe 2 đứa con của mình, tôi nghĩ bà mẹ nào cũng sẽ có tâm lý đó vì thấy 2 con mình trộm vía đáng yêu, dễ thương nên muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đến với mọi người. Sau khi 2 vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thì anh tôn trọng quyết định của tôi, anh nói tôi muốn chia sẻ ảnh con thì cứ chia sẻ nhưng đến khi em bé lớn hơn, bắt đầu có suy nghĩ và quyết định riêng nếu con nói không muốn đăng hay chụp ảnh, quay clip thì anh muốn tôi tôn trọng con".