Điều gây chú ý của Á hậu Tường San!

Ngoài việc tôn vinh những câu chuyện đầy cảm xúc của top 21, cũng như vinh danh những đề cử chiến thắng, WeChoice Awards còn là sự kiện quy tụ rất nhiều nghệ sĩ với hàng loạt màn đọ sắc ấn tượng trên thảm đỏ. Từ sau khi kết hôn, Tường San tham gia hoạt động giải trí có chọn lọc, nên việc cô xuất hiện trong WeChoice khiến nhiều người chú ý. Tường San chọn chiếc váy đẹp quyền lực, khoe xương vai xanh và nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi làm mẹ bỉm.

Trong loạt khoảnh khắc ghi lại tại sự kiện, nàng Á hậu Tường San lộ vóc dáng có phần tròn trịa hơn so với trước đây. Đáng chú ý, Tường San liên tục dùng quạt cầm tay để che khéo vòng hai, kết hợp với thiết kế trang phục tối màu, phom dáng rộng phần thân trước. Những chi tiết nhỏ này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai lần thứ hai.

Trước những đồn đoán lan truyền, Tường San hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Dù thực hư ra sao, sự xuất hiện của Tường San tại WeChoice vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ thần thái điềm tĩnh, vẻ ngoài rạng rỡ và phong cách tinh tế.

Nhan sắc ấn tượng của Tường San tại sự kiện WeChoice Awards 2025

Á hậu Tường San gây chú ý khi đổ bộ thảm đỏ WeChoice Awards 2025

Nàng hậu gây chú ý khi dùng quạt che bụng

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Tường San khi xuất hiện ở sự kiện

Á hậu Tường San lên xe hoa khi mới 20 tuổi, ngay khi còn đang trong nhiệm kỳ của Miss World Vietnam 2019 khiến netizen tranh cãi trái chiều. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng mỹ nhân gen Z "theo chồng bỏ cuộc chơi" quá sớm, cô có nhiều tiềm năng để chinh phục những đấu trường nhan sắc khác. Trước những ý kiến này, Tường San từng chia sẻ: "Ai cũng thắc mắc sao tôi cưới sớm, song tôi cảm thấy đây là đúng người, đúng thời điểm. Ở bên anh, tôi thấy bình yên, an toàn".

Tường San tổ chức hôn lễ vào năm 2020, sau đó chính thức gia nhập hội phu nhân hào môn. Ông xã của Tường San sinh năm 1991 và cặp đôi đã quen nhau hơn 1 năm trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Tường San cho biết chồng là người đàn ông xứng đáng để cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, diện mạo của chú rể vẫn được cô giấu kín. Trong 5 năm qua, Tường San vẫn giữ nguyên tắc này, chỉ đăng ảnh chụp từ xa hoặc bóng lưng của chồng, hạn chế chia sẻ về hôn nhân.

1 năm sau đám cưới, Tường San tiếp tục thông báo đã lên chức mẹ bỉm. Cô giữ kín mọi thông tin lúc bầu bí, đến khi gần ngày "vượt cạn" mới đăng bộ ảnh bầu bí để chia sẻ niềm vui với người hâm mộ. Hiện tại, con gái Tường San đã được 5 tuổi, bé cũng được mẹ giữ kín bưng. Về lý do không công khai con gái như nhiều thành viên trong hội dâu hào môn như Đỗ Mỹ Linh, Diễm Trang, Thuý An... thì Tường San chia sẻ: "Em bé còn nhỏ quá nên tôi muốn giữ cho con. Để khi nào con cứng cáp hơn thì tôi sẽ suy nghĩ để cho bé lên hình".

Tường San từng giữ kín bưng thông tin sinh con gái đầu lòng

Cuộc sống hiện tại của Tường San gắn liền với hai chữ kín tiếng. Sau khi kết hôn và bước sang vai trò làm mẹ, nàng Á hậu gần như rút khỏi các hoạt động giải trí sôi nổi để tập trung cho gia đình nhỏ. Trên mạng xã hội, Tường San hiếm khi chia sẻ đời tư, chỉ thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng, phong cách sống tối giản, ưu tiên sự riêng tư và bình yên. Dù không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện hay sàn diễn, Tường San vẫn giữ được hình ảnh chỉn chu, nền nã và nhận được nhiều thiện cảm từ công chún, như một minh chứng cho lựa chọn sống chậm, đủ đầy và trọn vẹn.

Tường San ra dáng phú bà, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc sau khi kết hôn



