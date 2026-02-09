Ngày 9/2, tờ Sohu đưa tin drama lời qua tiếng lại cực căng giữa nam ca sĩ Ngô Khắc Quần và nhà sản xuất âm nhạc Lương Nhân, đang gây dậy sóng showbiz Trung Quốc. Cả hai xảy ra mâu thuẫn trong lúc ghi hình chương trình Hit Song 2026. Theo đó, Ngô Khắc Quần đã nhận lời hát hỗ trợ cho thí sinh Hoan Tử trong tiết mục Lăng Giác. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, giám khảo Lương Nhân đã chê bai thậm tệ phần kết hợp giữa Hoan Tử và Ngô Khắc Quần. Nhà sản xuất này đánh giá hai nam ca sĩ hát yếu ớt, khó nghe.

Trước sự công kích của đàn anh, Ngô Khắc Quần không ngần ngại ngay trước ống kính máy quay bĩu môi, phản bác Lương Nhân để bảo vệ Hoan Tử. "Với vai trò giám khảo và 1 nhà sản xuất âm nhạc có tiếng trong giới, tôi nghĩ anh nên đóng vai trò là người hướng dẫn, giúp thí sinh nhìn ra những điều tốt và chưa tốt chứ không phải dùng lời lẽ hạ bệ, coi thường năng lực của người khác. Nếu trong tay anh cầm búa, thì anh nhìn ai cũng thấy giống cái đinh. Theo tôi, việc Hoan Tử nổi tiếng chứng tỏ âm nhạc của cậu ấy có giá trị riêng với công chúng. Tôi nghĩ anh đừng nên trút giận lên thí sinh và nói ra những lời tổn thương người khác", Ngô Khắc Quần đáp trả.

Ngô Khắc Quần bĩu môi, Hoan Tử cười gượng khi bị nhà sản xuất Lương Nhân hạ bệ, chê bai thậm tệ màn trình diễn. Ảnh: Sina.

Màn phản pháo của Ngô Khắc Quần khiến Lương Nhân bẽ mặt, tức giận. Theo nguồn tin, ở hậu trường show, hai ngôi sao của làng nhạc Hoa ngữ này đã tiếp tục xảy ra một trận cãi vã nảy lửa. Sau đó, Lương Nhân còn lập nhóm chat để chửi bới, đòi "bóc phốt" Ngô Khắc Quần. "Ca sĩ hết thời đi làm nông dân như cậu ta trở lại showbiz để làm gì? Đúng là kẻ làm màu, trên sân khấu giả vờ đạo mạo, sau lưng lại là bộ mặt tiểu nhân, đúng là khiến người ta thở dài. Để rồi xem, tôi sẽ phơi bày bộ mặt thật của cậu", Lương Nhân công kích Ngô Khắc Quần trong group chat có hơn 300 thành viên. Trước động thái mới của Lương Nhân, Ngô Khắc Quần chưa phản hồi.

Theo dõi diễn biến drama, cư dân mạng đều đứng về phía Ngô Khắc Quần. Họ cho rằng Hit Song nên loại Lương Nhân khỏi ghế nóng và mời sao nam Anh Trai Chông Gai vào đội ngũ mentor. Trong chương trình Hit Song, Lương Nhân liên tục bắt nạt Hoan Tử gây bức xúc. Nhà sản xuất này "dìm" Hoan Tử không còn gì, từ đầu đến cuối không có lấy một câu nhận xét tử tế khi lúc thì chê thí sinh hát kém, lúc lại nói Hoan Tử có phong cách lỗi thời.

Vì Hoan Tử, Ngô Khắc Quần không ngại "đắc tội" với đàn anh trong nghề. Anh và Lương Nhân đã cãi nhau kịch liệt ở hậu trường show. Ảnh: Weibo.

Ngô Khắc Quần sinh năm 1979, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, nam tính, phong trần và đậm chất "bad boy". Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Ngô Khắc Quần cũng được chú ý không kém. Anh từng có cuộc tình tiêu tốn nhiều giấy mực với Hà Siêu Liên - con gái của vua sòng bạc Hà Hồng Sân, giàu khét tiếng đất Macau và Hong Kong (Trung Quốc).

Vài năm trở lại đây, danh tiếng của Ngô Khắc Quần đi xuống. Anh bị lớp sao trẻ thay thế nên vắng show thấy rõ, phim cũng không có đóng dù chỉ là vai phụ. Năm 2022, Ngô Khắc Quần tham gia show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với hy vọng "hâm nóng" tên tuổi, nhưng không thành công. Sau đó, anh về quê phụ gia đình làm nông và quay lại quá trình này đăng lên MXH.

Ngô Khắc Quần gây ấn tượng với hình ảnh một mỹ nam phong trần, nam tính. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu, China Times