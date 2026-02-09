WeChoice Awards 2025 nhanh chóng trở thành sự kiện giải trí được quan tâm bậc nhất đầu năm 2026 khi quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám trên thảm đỏ. Nếu phải chọn một gương mặt khiến khán giả "đứng hình" ngay từ những phút đầu của thảm đỏ, đó chắc chắn là Hoa hậu Thanh Thủy. Chỉ vừa xuất hiện, cô đã khiến khu vực thảm đỏ "nóng" lên khi loạt ống kính liên tục hướng về.
Nhan sắc trong trẻo của Hoa hậu Thanh Thuỷ
Thanh Thủy lựa chọn một thiết kế đầm trắng cúp ngực mang phom dáng cổ điển, ôm trọn vóc dáng thanh mảnh nhưng vẫn tôn lên những đường cong mềm mại. Chất liệu thêu nổi tinh tế, kết hợp phần tay áo phồng lớn tạo điểm nhấn thị giác mạnh, giúp tổng thể vừa kiêu sa vừa hiện đại. Từng chi tiết trên trang phục đều được xử lý chỉn chu, đủ để làm nổi bật làn da sáng mịn và bờ vai thon gọn, mang lại cảm giác sang trọng nhưng không nặng nề.
Tại sự kiện, Thanh Thủy gần như chinh phục trọn vẹn mọi góc máy. Layout trang điểm trong veo khiến gương mặt cô càng thêm nổi bật. Kiểu tóc búi gọn, cài hoa nhẹ phía sau không chỉ tôn lên đường nét khuôn mặt mà còn gợi liên tưởng đến vẻ đẹp cổ điển. Ở những khung hình cận cảnh, từng đường nét đều rõ ràng, hài hòa đến mức tạo cảm giác càng zoom gần càng khó tin, một vẻ đẹp đẹp đến mức khiến người xem phải ngạc nhiên.
Bên cạnh đó, thần thái của Thanh Thủy mới là yếu tố khiến cô thực sự khác biệt. Sự tự tin, điềm tĩnh của một Hoa hậu cộng với nhan sắc khó chê ở từng góc chụp giúp Thanh Thủy trở thành một trong những mỹ nhân chiếm spotlight xuyên suốt sự kiện.
WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.
Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.