Tóm Đức Phúc - Đình Bắc trò chuyện rôm rả ở WeChoice Awards, 1 chi tiết lạ được netizen bàn tán không ngớt

Vào tối 7/2 vừa qua, hàng trăm nghệ sĩ, nhân vật truyền cảm hứng và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã tham gia buổi lễ trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đêm gala trao giải, ca sĩ Đức Phúc và tiền đạo Đình Bắc được gọi tên trong 10 nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025. Giải thưởng này được đông đảo khán giả bình chọn, cho thấy sự công nhận từ cộng đồng cũng như ảnh hưởng tích cực của Đức Phúc, Đình Bắc đối với công chúng.

Trên mạng xã hội, netizen mới đây chia sẻ chóng mặt đoạn clip có sự xuất hiện của Đình Bắc và Đức Phúc. Trong video, tiền đạo trẻ chủ động bắt chuyện với nam ca sĩ. Sau đó, cả hai nói chuyện và cười đùa rôm rả trên sân khấu WeChoice Awards 2025. Bên dưới bài đăng này, Đức Phúc còn hài hước viết: "Đó là một câu chuyện dài".

Đức Phúc và Đình Bắc trò chuyện rôm rả trên sân khấu WeChoice Awards 2025. Nguồn: @quynhhchii.dayneee

Nam ca sĩ để lại bình luận phía dưới bài đăng về câu chuyện với tiền đạo trẻ. Ảnh: Chụp màn hình

Đức Phúc và Đình Bắc lọt top 10 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Ảnh: BTC

Trong clip, cư dân mạng còn phát hiện ra một chi tiết khác lạ khi chiều cao của Đức Phúc hơn Đình Bắc. Thực tế, nam ca sĩ sinh năm 1996 cao 1m70, Đình Bắc cao 1m8. Cư dân mạng cho rằng Đức Phúc đã "ăn gian" chiều cao bằng cách đi giày độn.

Trên sân khấu của WeChoice Awards 2025, Đức Phúc còn được khen ngợi khi có hành động ghi điểm 10 tinh tế. Cụ thể khi Đức Phúc đã cầm cúp trên tay nhưng Đình Bắc vẫn chưa có, anh liền chủ động chia sẻ với tiền đạo trẻ, nhanh chóng lấy tay che tên trên cúp lại.

Đức Phúc được khen ngợi tinh tế khi chủ động chia sẻ chiếc cúp với Đình Bắc. Nguồn: FC Đức Phúc

Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc thu hút sự chú ý lớn từ khán giả KHI xuất hiện tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025. Ảnh: BTC



Sau sự kiện, Nguyễn Đình Bắc chia sẻ lại hình ảnh tham dự WeChoice Awards kèm lời bày tỏ đầy xúc động: "Trời ơiii… ngại hết cả Đình Bắc. Bắc cảm ơn mọi người đã yêu quý và bầu chọn cho Bắc ở hạng mục Nhân Vật Truyền Cảm Hứng". Bài đăng nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hơn 100 nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự yêu mến, trong đó có tương tác của nhiều nghệ sĩ như Tiến Luật, Hòa Minzy.

Sau một năm 2025 ghi dấu ấn với nhiều thành công nổi bật trong sự nghiệp, nam cầu thủ ngày càng nhận được sự quan tâm và theo dõi của công chúng. Lần xuất hiện tại WeChoice không chỉ tạo thêm sức hút mà còn trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình chinh phục tình cảm khán giả của Đình Bắc.

Đình Bắc đang là cầu thủ trẻ được đông đảo khán giả yêu mến. Ảnh: BTC