Trong hơn 1 tháng trở lại đây, cặp đôi 1 thời Hoa hậu Ham So Won và "hồng hài nhi" Trần Hoa liên tục chiếm sóng truyền thông khi họ bỗng dưng dọn về sống chung sau hơn 2 năm ly hôn. Thậm chí, 2 người còn đang muốn tái hợp bất chấp sự phản đối gay gắt từ các thành viên trong gia đình.

Ở diễn biến mới nhất, Trần Hoa quyết tâm ghi điểm với mẹ vợ cũ để được bà đồng ý cho anh và Hoa hậu hơn 18 tuổi "gương vỡ lại lành". Theo tờ Xportsnews đưa tin vào sáng 9/2, Trần Hoa đã mang hoa và thịt bò tới tặng mẹ vợ cũ, thậm chí còn quỳ gối trước mặt bà. Anh làm điều này theo lời mách nước của ái nữ 7 tuổi Hyejeong do cô bé vốn hiểu rất rõ về sở thích của bà ngoại.

Ban đầu, Trần Hoa không được mẹ vợ cũ chào đón. Chỉ vừa mới vào nhà Ham So Won được vài bước chân, anh đã bị mẹ Hoa hậu đuổi thẳng cổ kèm theo 1 câu nói điếng người: "Cậu mang hoa về đi. Tôi mệt mỏi với việc vứt rác lắm rồi". Qua đó, mẹ Ham So Won ám chỉ bó hoa do Trần Hoa mang tới là bịch rác cần phải vứt bỏ.

Mỹ nam họ Trần đứng ủ rũ bên ngoài cửa và nhất quyết không chịu rời đi.

Trần Hoa bị mẹ vợ cũ đuổi ra khỏi cửa nhưng vẫn đứng đó không chịu rời đi. Ảnh: Naver

Ham So Won - Trần Hoa lại tiếp tục khiến dư luận nổi sóng. Ảnh: Naver

Sau đó 1 lúc, Ham So Won cũng thuyết phục được mẹ cho chồng cũ vào nhà. Trần Hoa quỳ gối trước mặt mẹ Hoa hậu, còn đưa cho bà xem bức tâm thư "rút ruột gan": "Thời gian qua con đã làm nhiều chuyện không đúng. Con đã không quan tâm đến cảm xúc của mẹ, quả thực lời nói và hành động của con còn rất nhiều thiếu sót. Con thực sự xin lỗi. Sau này con sẽ trò chuyện với mẹ nhiều hơn và lắng nghe lời mẹ răn dạy. Mong mẹ tha thứ và bao dung cho con".

Đến lúc này, mẹ vợ cũ mới chịu trò chuyện với Trần Hoa. Bà hỏi anh: "Trời lạnh thế này sao còn đến đây làm gì?". Trần Hoa chỉ đáp lại ngắn gọn: "Con xin lỗi mẹ". Sau 1 hồi ngập ngừng, Trần Hoa vừa quỳ gối vừa bày tỏ nỗi lòng mình với mẹ vợ cũ: "Con xin lỗi. Trước đây con đã làm nhiều điều sai trái khiến mẹ thất vọng. Lúc đó con còn quá trẻ người non dạ nên không suy xét được nhiều điều. Con đã khiến mẹ phải lo lắng và phiền lòng trong suốt 1 thời gian dài. Con thực sự biết ơn vì tất cả những điều tốt đẹp mẹ đã làm cho con bé Hyejeong và gia đình con. Con sẽ chứng minh dần dần cho mẹ thấy. Con sẽ nỗ lực hết mình để trở thành 1 người cha tốt".

Đáp lại lời con rể cũ, mẹ Ham So Won nói: "Biết rồi, đi về đi. Đứng dậy đi không bị đau chân bây giờ. Dù sao con cũng đã vất vả nỗ lực ở chừng mực nào đấy rồi. Hãy suy nghĩ cho kỹ xem mình nên làm gì. Hyejeong rất yêu bố nó mà. Hãy thỉnh thoảng ghé thăm con bé. Mẹ không ở gần đây nên con có đến đây hàng ngày thì mẹ cũng chẳng biết đâu, con cứ tự suy xét mà hành động sao cho đúng. Thỉnh thoảng đến thăm thì con bé Hyejeong sẽ vui lắm đấy. Dù đi đâu cũng hãy sống thật khỏe mạnh nhé". Dẫu vậy, bà vẫn giữ thái độ dè dặt khi nhắc đến chuyện tái hợp của Ham So Won và Trần Hoa.

Mẹ Ham So Won vẫn chưa chấp nhận để cô quay lại với "hồng hài nhi" kém 18 tuổi. Ảnh: Nate

Ngay khi Trần Hoa vừa bước chân ra khỏi nhà, mẹ Ham So Won đã bật khóc nức nở sau nhiều kìm nén trong lòng.

Trước đó, mẹ Trần Hoa đã phản đối gay gắt khi hay tin con trai muốn tái hợp với Hoa hậu Ham So Won. Thậm chí, bà đã gọi điện mắng Trần Hoa 1 trận tơi bời: "Đã ly hôn rồi thì phải sống đúng theo kiểu đã chia tay rồi chứ. Đằng nào tính cách 2 đứa không hợp nhau nên nếu có quay lại thì cũng không bền được đâu. Định tái hợp thật à? Giờ lại lấy cớ vì con cái nữa cơ à? Đừng có làm cản trở tương lai của nhau nữa. Mau về Trung Quốc đi".

Đồng thời, mẹ Trần Hoa còn yêu cầu anh phải về Trung Quốc để xem mắt người phụ nữ khác: "Nếu con không về đây thì làm sao mà đi xem mắt được? Con còn trẻ thì cần phải mau chóng đi tìm người mới đi chứ".

Mẹ Trần Hoa gọi điện mắng anh xối xả sau khi biết chuyện mỹ nam này muốn tái hợp với Hoa hậu xứ Hàn. Ảnh: Naver

Cuộc hôn nhân của Ham So Won - Trần Hoa đã làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Năm 2017, cựu Hoa hậu Hàn công khai hẹn hò Trần Hoa, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi chênh lệch tuổi tác lên đến con số 18. 1 năm sau, cặp đôi chính thức làm đám cưới và đón con gái đầu lòng.

Kể từ đó, Ham So Won - Trần Hoa nhiều lần trở thành "cái gai" trong mắt công chúng sau khi liên tục bị tố "phông bạt", làm lố và lừa dối khán giả. Hồi năm 2022, cặp đôi hứng chỉ trích dữ dội vì nói dối về gia thế khi tham gia 1 show truyền hình.

Chưa hết, hồi năm 2023, Ham So Won cùng chồng trẻ còn gây náo loạn truyền thông với màn kịch ly hôn. Khi ấy, cựu Hoa hậu gây sốc khi bất ngờ tuyên bố ly dị ông xã kém 18 tuổi. Thế nhưng, ngay sau khi vừa thông báo "đường ai nấy đi", Ham So Won - Trần Hoa lại livestream cùng nhau và tương tác thân mật "như chưa hề có cuộc chia ly". Phải tới tháng 8/2024, họ mới ly hôn thật.

Ham So Won - Trần Hoa nhiều lần trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì thích bày trò gây sự chú ý. Ảnh: Nate

Nguồn: Xportsnews