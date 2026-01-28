Nữ ca sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 27

Chiều 28/1, tờ Sportsworld đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Mo Su Jin (nhóm nhạc Acoustic Collabo) vừa đột ngột qua đời ở tuổi 27. Theo nguồn tin, nàng thơ của làng nhạc xứ kim chi trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25/1. Công ty chủ quản cho biết, tang lễ của Mo Su Jin được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng từ phía tang quyến với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết với nữ ca sĩ. Lễ an táng nữ nghệ sĩ được diễn ra tại công viên tưởng niệm Eden ở thành phố Namyangju.

Công ty quản lý vừa đăng bài tưởng nhớ cố ca sĩ sinh năm 1999: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Mo Su Jin. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì phải thông báo tin buồn này tới công chúng. Gia đình hiện đang chìm trong niềm đau thương tột cùng trước nỗi mất mát to lớn".

Theo nguyện vọng từ phía tang quyến, công ty chủ quản không công bố nguyên nhân dẫn tới cái chết của Mo Su Jin. Đồng thời, người đại diện hy vọng công chúng không lan truyền tin đồn và những suy đoán vô căn cứ liên quan tới cái chết của nữ ca sĩ 9X.

Nàng thơ của làng nhạc Hàn Quốc Mo Su Jin đột ngột qua đời khi mới 27 tuổi. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ trẻ tài năng. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên chân thành tới những người thân yêu của cố nghệ sĩ, hy vọng họ có thể phần nào vơi đi nỗi đau buồn tột cùng.

Mo Su Jin từng là thực tập sinh chuẩn bị ra mắt trong girlgroup thần tượng trước khi chính thức gia nhập Acoustic Collabo vào năm 2020 với tư cách giọng ca chính thế hệ thứ 3 của nhóm. Được biết, Acoustic Collabo là nhóm indie nổi tiếng tại Hàn Quốc gồm thành viên nam chơi guitar Kim Seung Jae và thành viên nữ hát chính Mo Su Jin. Bên cạnh các hoạt động nhóm, mỹ nhân họ Mo cũng từng ra mắt sản phẩm solo, ghi dấu ấn rõ nét ở thị trường âm nhạc xứ kim chi.

Sự ra đi đột ngột của Mo Su Jin đã gây ra cú sốc lớn cho khán giả yêu nhạc khắp Hàn Quốc. Ảnh: Naver

Nguồn: Sportsworld