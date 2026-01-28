Clip Chi Pu ôm hôn sao nữ đình đám xứ Trung

Mới đây, Chi Pu chia sẻ đoạn clip ghi lại hành trình bay sang nước ngoài để tham dự buổi diễn đặc biệt của Ella. Ngay lập tức, loạt khoảnh khắc hậu trường giữa hai nghệ sĩ nữ thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những tương tác thân thiết vượt ngoài tưởng tượng.

Trong lần xuất hiện này, Chi Pu chọn outfit mang hơi hướng tối giản nhưng vẫn tôn dáng rõ rệt. Cô diện áo màu nâu, phom dáng ôm gọn body, điểm nhấn nằm ở phần cổ lông mềm mại vừa giúp Chi Pu vừa rạng rỡ vừa khoe vóc dáng gợi cảm.

Chi Pu còn cho thấy sự hào hứng trọn vẹn khi theo dõi buổi trình diễn. Nữ ca sĩ liên tục nhún nhảy, hát theo những ca khúc quen thuộc, hòa mình vào không khí sôi động của concert. Trong khán phòng và cả hậu trường, Chi Pu cũng tranh thủ trò chuyện rôm rả, cười nói thân mật cùng các Tỷ Tỷ từng đồng hành ở Đạp Gió 2023.

Chi Pu ủng hộ Ella trong buổi diễn mới đây (Clip: NVCC)

Xuất hiện ở hậu trường, Chi Pu mang quà tặng cho Ella, cả hai ôm nhau trò chuyện đầy thân mật. Không chỉ vậy, khoảnh khắc cả hai chạm môi trong tiếng cười khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ban đầu, cả hai chỉ kề má và hôn gió, nhưng khi Ella có hành động chạm môi trong "chớp nhoáng" khiến Chi Pu giật mình rồi sau đó hét lên. Đáp lại Ella chỉ cười lớn.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự thích thú trước tình bạn đẹp giữa hai nghệ sĩ nữ. Sau chương trình Đạp Gió, Chi Pu và Ella vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, ủng hộ nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống. Loạt khoảnh khắc hậu trường lần này được xem như minh chứng rõ nét cho sự gắn bó ấy, khiến người hâm mộ không ngừng bàn luận và chia sẻ.

Khoảnh khắc chạm môi giữa Chi Pu và đàn chị khiến dân mạng được phen há hốc mồm. Ảnh: Quay màn hình

Còn nhớ ở Đạp Gió 2023, Chi Pu và Ella gắn bó trong nhiều livestage. Trên sân khấu đầu tiên biểu diễn cùng nhau, Ella có nhiều khoảnh khắc tương tác riêng cùng Chi Pu. Trong một phân đoạn vũ đạo, Ella ghé sát vào Chi Pu khiến người xem ngay lập tức muốn… "đẩy thuyền". Trên các nền tảng, có không ít bình luận cho rằng Ella rất ra dáng một soái tỷ có thể chở che cho Chi Pu.

Trên Instagram cá nhân, chị đại Ella đăng tải ảnh chụp cùng Chi Pu và không ngớt lời khen ngợi. Ella đánh giá rất cao Chi Pu: "Chi Pu nói em ấy là fan của tôi, thật bất ngờ. Em ấy là cô gái xinh đẹp và có thực lực đến từ Việt Nam. Mọi người đã xem sân khấu mở màn của Chi Pu chưa? Màn biến hình của em ấy rất tuyệt, đẹp như đoá hồng đỏ. Tôi rất mong chờ việc hợp tác với Chi Pu và các đồng đội mới trong ca khúc tiếp theo. Đến lúc đó, hãy nhảy cùng chúng tôi nhé".

Chi Pu và Ella vô cùng thân thiết sau khi tham gia chung chương trình Đạp Gió phiên bản Trung. Ảnh: FBNV