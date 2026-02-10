Lộ ảnh Ngọc Trinh ra mắt gia đình 1 nam diễn viên Vbiz giàu có, đẹp trai

Chuyện yêu đương của sao Việt luôn là đề tài bàn tán mãi không có điểm dừng. Gần đây nhất, mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Quốc Trường liên tục trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Không chỉ xuất hiện chung trong nhiều buổi livestream bán hàng với tương tác thân thiết, cả hai còn khiến netizen đứng ngồi không yên khi loạt khoảnh khắc đời thường được chia sẻ rầm rộ.

Nói đâu xa, MXH đang rần rần hình ảnh Ngọc Trinh xuất hiện trong một buổi ăn uống cùng gia đình Quốc Trường. Đáng chú ý, bữa ăn này diễn ra tại quán của Ngọc Trinh, còn có sự góp mặt của mẹ Quốc Trường và vài người thân thiết. Trong loạt ảnh và clip được chia sẻ, “Nữ hoàng nội y” thoải mái ngồi chung bàn, giao lưu tự nhiên với mọi người. Đặc biệt, khoảnh khắc mẹ Quốc Trường chụp ảnh cùng Ngọc Trinh với biểu cảm vui vẻ, thân thiện nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ngọc Trinh và Quốc Trường thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ăn uống cùng nhau (ảnh: FBNV)

Netizen soi ánh mắt chăm chăm của Quốc Trường khi nhìn Ngọc Trinh (ảnh: FBNV)

Nam diễn viên còn chủ động chụp ảnh cho Ngọc Trinh và mẹ của mình (ảnh: FBNV)

Không khó để nhận ra Ngọc Trinh xuất hiện với phong thái khá thoải mái, không có khoảng cách hay sự ngại ngùng. Trong khi đó, Quốc Trường cũng bị netizen soi ánh nhìn dành cho Ngọc Trinh, vừa dịu dàng, vừa có phần tình tứ. Chính những chi tiết nhỏ này đã khiến cư dân mạng thi nhau “đẩy thuyền”.

Cư dân mạng người nhận xét cả hai trông khá đẹp đôi, từ ngoại hình đến cách tương tác tự nhiên, gần gũi. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là mối quan hệ thân thiết trong công việc và cuộc sống.Trước những đồn đoán ngày càng rộ lên, cả Ngọc Trinh lẫn Quốc Trường vẫn giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận bất kỳ thông tin nào.

Trước đó, Quốc Trường từng ôm hoa đến tặng Ngọc Trinh trong 1 buổi livestream (Ảnh: @hongshowbizViet)

Quốc Trường là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua loạt phim ăn khách như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con hay Bẫy ngọt ngào . Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, anh từng có quãng thời gian lận đận trong nghề, sau đó dần khẳng định tên tuổi nhờ ngoại hình điển trai và lối diễn xuất ngày càng ổn định.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò CEO chuỗi quán ăn sở hữu hàng trăm chi nhánh. Được biết, nam diễn viên hiện nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng, đáng chú ý là biệt thự 305m² ở quận 7 (TP.HCM) và căn biệt thự 700 m2 tại quê nhà Cần Thơ. Quốc Trường được coi là nam thần Vbiz đắt giá nhất trong thời điểm hiện tại, song lại khá kín tiếng khi nhắc đến chuyện yêu đương.

Khi được hỏi về người bạn đời sau này, Quốc Trường trải lòng: "Với người đồng hành suốt đời, tất cả đều nằm ở chữ nhân duyên. Khi đủ duyên, có trốn chạy cũng không được. Ngược lại, nếu không có duyên, mình cố đeo đuổi người đúng gu, họ cũng không thể trở thành vợ hay bạn gái".

Quốc Trường ngoài làm diễn viên còn có công việc kinh doanh riêng (Ảnh: FBNV)

Nam diễn viên sống trong căn biệt thự vô cùng bề thế (ảnh: FBNV)

Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2005 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu nhờ vóc dáng nổi bật cùng phong cách thời trang táo bạo. Danh hiệu "Nữ hoàng nội y" gắn liền với tên tuổi Ngọc Trinh suốt nhiều năm, giúp cô trở thành một trong những người mẫu gây chú ý nhất Vbiz.