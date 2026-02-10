Lo cho Bi Rain: Mắc 2 căn bệnh nguy hiểm, phải liên tục ra vào bệnh viện chữa trị

Ngày 10/2, tờ China Times đưa tin tình trạng sức khỏe suy giảm của Bi Rain đang gây lo ngại. Nam diễn viên cho biết anh đã bị đau lưng, đau eo trầm trọng hơn nửa năm qua và phải liên tục đi bệnh viện thăm khám, điều trị. "Dù tôi luôn muốn xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ tràn đầy năng lượng, nhưng tình trạng sức khỏe gần đây của tôi thực sự rất tệ", Bi Rain cho biết.

Theo Bi Rain, anh đã được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ C5-C6, hẹp ống sống thắt lưng L5-L6. Hai căn bệnh này khiến tài tử hàng đầu xứ Hàn phải chịu đựng những cơn đau lưng và đau eo, thậm chí xương của anh còn phát ra tiếng “lạo xạo” khó chịu mỗi khi di chuyển. "Từ lưng đến xương chậu của tôi đau kinh khủng. Bác sĩ nói lẽ ra đốt sống cổ của tôi phải cong hình chữ C, nhưng hiện tại chúng đã bị kéo thẳng. Cơ bắp của tôi rất tốt, nhưng do nhảy múa và tư thế không đúng nên đốt sống cổ số 5-6 đã bị vặn xoắn lại", Bi Rain nói về bệnh tình.

Tài tử Ngôi Nhà Hạnh Phúc cho biết anh đã được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ C5-C6, hẹp ống sống thắt lưng L5-L6. Ảnh: Instagram.

Về nguyên nhân dẫn đến tổn thương thắt lưng và đốt sống cổ, Bi Rain tiết lộ anh từng quay 1 bộ phim về boxing. Trong lúc ghi hình, anh phải sử dụng nhiều nhóm cơ mà bình thường không dùng đến, đặc biệt là vùng eo và lưng. Sau khi quay xong, cơn đau eo, lưng bắt đầu xuất hiện và kéo dài suốt 5-6 tháng.

Tuy nhiên, do đã lên lịch tổ chức concert và không thể hủy bỏ, nam diễn viên đành vào trung tâm vật lý trị liệu của bệnh viện điều trị tạm thời, sử dụng liệu pháp sóng xung kích làm giãn các cơ đang căng cứng để tiếp tục công việc.

Theo Bi Rain, bác sĩ đã cảnh báo rằng nếu không phải anh có thể trạng vốn tốt và cơ bắp đủ khỏe để chống đỡ cơn đau, thì chân của anh đã sớm rơi vào tình trạng tê liệt hoặc mất sức. Do đó, nam nghệ sĩ đã được khuyên dành thời gian nghỉ ngơi, điều trị tổn thương tránh làm bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ và hẹp ống sống thắt lưng trầm trọng hơn.

Bác sĩ cảnh báo rằng nếu không phải Bi Rain có thể trạng vốn tốt và cơ bắp đủ khỏe để chống đỡ cơn đau, chân của anh đã sớm rơi vào tình trạng tê liệt hoặc mất sức. Ảnh: Sina.

Sau khi Bi Rain hé lộ về tình trạng thể chất báo động của mình, người hâm mộ mong rằng nam ca sĩ sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ.

Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng thể chất của Bi Rain. Ảnh: China Times.

Bi Rain là ca sĩ, diễn viên, vũ công, nhà sản xuất và doanh nhân giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Anh được xem là “huyền thoại thế hệ đầu” của Kpop hiện đại và là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đưa Hallyu lan rộng ra toàn cầu.

Năm 2013, anh và nữ diễn viên "quốc bảo nhan sắc" Kim Tae Hee chính thức công khai hẹn hò. Cặp đôi tổ chức đám cưới giản dị vào năm 2017, gây chú ý vì lối sống kín tiếng, không phô trương. Hiện tại họ có hai con gái và được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu của showbiz Hàn.

Bi Rain có hôn nhân viên mãn với "ngọc nữ" Kim Tae Hee. Ảnh: Nate.

Nguồn: China Times