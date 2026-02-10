Sự hết thời của mỹ nhân "con dại cái mang", phải bỏ xứ đi vì quý tử bắt nạt bạn học

Nữ diễn viên Yoon Son Ha sinh năm 1975, từng gương mặt quen thuộc với "mọt phim" Hàn Quốc qua các vai diễn trong những bộ phim ăn khách như The Heirs và Thành Thật Với Tình Yêu. Tuy nhiên vào năm 2017, cô đã rút khỏi showbiz vì bê bối bắt nạt bạn học của con trai.

Yoon Son Ha hiện đang sống ở Vancouver, Canada. Vào ngày 8/2, cô đăng ảnh chụp chung với nữ diễn viên Lee Hye Eun và hồi tưởng về quãng thời gian còn diễn xuất: “Đã lâu lắm rồi, nhưng đôi khi tôi vẫn có những cảm xúc mơ hồ khiến tôi nghĩ 'À đúng rồi, mình từng là diễn viên'. Chị Hye Eun là người duy nhất ở đây mà tôi có thể chia sẻ những cảm xúc đó. Là một tiền bối trong diễn xuất và trong cuộc sống, chị ấy là người mà tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều, tôi thực sự rất yêu quý chị ấy".

Yoon Son Ha chia sẻ cuộc sống thường nhật tại Vancouver, Canada. Ảnh: Instagram

Chia sẻ cuộc sống thường nhật của mỹ nhân The Heirs nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng Hàn Quốc. Năm 2017, con trai 10 tuổi của Yoon Son Ha theo học tại 1 trường tiểu học tư ở Seoul, Hàn Quốc. Cậu bé này cùng 3 người bạn đã có hành vi bắt nạt bạn học trong 1 chuyến đi dã ngoại. Theo SBS, con trai của Yoon Son Ha đã quấn bạn học vào chăn và đập đánh liên tục bằng gậy bóng chày. Ngoài ra, cậu bé còn cùng một số người bạn khác trộn sữa tắm vào sữa chuối và bắt nạn nhân uống.

Vào thời điểm đó, nữ diễn viên "xù lông" bảo vệ con bằng tuyên bố những cáo buộc bạo lực học đường "khác xa so với sự thật". Cô thừa nhận việc trộn sữa tắm vào sữa chuối là có thật, nhưng khẳng định chiếc gậy bóng chày được làm từ nhựa và được bọc bằng xốp nên không phải là vũ khí có thể gây thương tích.

Yoon Son Ha mất sự nghiệp vì bê bối bạo lực học đường của "quý tử". Ảnh: Asianwiki

Bê bối của con trai Yoon Son Ha bị dư luận lên án mạnh mẽ. Trước áp lực dư luận, cô buộc phải lên tiếng xin lỗi. Khán giả thậm chí còn yêu cầu cắt vai của Yoon Son Ha ra khỏi phim The Best Hit. Tuy nhiên, đại diện KBS cho biết họ không có ý định để Yoon Son Ha mất vai vì đây chỉ là vấn đề cá nhân của nữ diễn viên.

Dù vậy sau ồn ào "con dại cái mang", nữ diễn viên đã cùng con trai di cư sang Canada. Người đại diện của Yoon Son Ha sau đó đã làm rõ: "Đúng là Yoon Son Ha sẽ đến Canada để tập trung vào con cái và cuộc sống làm mẹ. Tuy nhiên, cô ấy không di cư, nói như vậy là quá lời". Kể từ đó đến nay, Yoon Son Ha hoàn toàn biến mất khỏi showbiz Hàn Quốc. Năm 2024, cô từng tham gia 1 chương trình truyền hình Nhật Bản, song cánh cửa quay lại làng giải trí quê nhà vẫn còn xa.

Yoon Son Ha ghi dấu ấn qua nhiều phim như Thành Thật Với Tình Yêu, The Heirs... Ảnh: Asianwiki