Minh Hằng khoe visual trắng phát sáng, "cày việc" 25 tiếng liên tục vẫn phải ra sân pickleball "đọ trình" cùng Ngọc Trinh

Mới đây, khoảnh khắc "vũ trụ mỹ nhân" gồm Minh Hằng, Ngọc Trinh, Diễm My cùng hội ngộ trên sân tập đã nhanh chóng chú ý trên mạng xã hội. Minh Hằng tiết lộ vừa hoàn thành lịch trình ghi hình liên tục trong 25 tiếng đồng hồ nhưng vẫn còn sức ra sân Pickleball ngay lập tức với mục tiêu duy nhất "đốt mỡ để diện đồ xinh đón Tết".

Chia sẻ thú vị của Minh Hằng (Ảnh: CMH)

Tâm điểm của buổi tập chính là màn xuất hiện chung khung hình của Minh Hằng và Ngọc Trinh. Nếu Minh Hằng gây ấn tượng với vẻ ngoài "trắng phát sáng" và phong cách thời trang năng động, thì Ngọc Trinh lại thu hút mọi ánh nhìn bởi vóc dáng nuột nà cùng nụ cười tươi tói. Không chỉ có hai gương mặt đình đám này, sân tập còn quy tụ "visual" cực phẩm như Diễm My. Đúng là chỉ ra sân pickleball mới được ngắm dàn sao V.Biz cùng hội tụ xinh đẹp, khoẻ khoắn thế này.

Minh Hằng cùng dàn người đẹp Vbiz (Ảnh: FBNV)

Minh Hằng đúng chuẩn là "chị đẹp sân pick" với bộ sưu tập đồ tập cực kỳ đa dạng, "không lần nào giống lần nào". Cô ưu tiên các bộ đồ thể thao đơn sắc, áo bratop phối cùng chân váy xếp ly trẻ trung. Trước đó, để chiều lòng sở thích của vợ, ông xã doanh nhân của Minh Hằng đã xây tặng cô một cụm 12 sân Pickleball trong nhà (tên là Banger) tại TP. HCM gây xôn xao cõi mạng. Minh Hằng bắt đầu tập chơi Pickleball sau khi sinh con đầu lòng để phục hồi sức khỏe, giảm cân và giải tỏa căng thẳng. Nhờ có nền tảng chơi tennis trước đó, cô làm quen với bộ môn này rất nhanh.