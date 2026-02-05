Khánh Thi thoải mái khiêu vũ cùng Chí Anh, Phan Hiển có thái độ thế nào mà dân tình khen nức nở?

Trong đêm hội tụ dàn vận động viên đình đám của khiêu vũ thể thao Việt Nam, khoảnh khắc Khánh Thi thoải mái sải bước nhảy cùng "người cũ" Chí Anh đã thu hút sự chú ý lớn. Tuy nhiên, tâm điểm của sự ngưỡng mộ lại đổ dồn vào phản ứng đầy văn minh và tinh tế của Phan Hiển.

Mới đây tại một sự kiện Khiêu vũ thể thao đã mang đến một khoảnh khắc hiếm có khi "cặp đôi vàng" một thời Khánh Thi và Chí Anh cùng nhau thực hiện những điệu nhảy tình tứ trên sân khấu. Dù đã chia tay hơn một thập kỷ, cả hai vẫn cho thấy sự ăn ý tuyệt đối trong từng bước nhảy, minh chứng cho một tình bạn nghề nghiệp cao đẹp vượt lên trên những đổ vỡ quá khứ.

Khánh Thi khiêu vũ cùng Chí Anh (Ảnh: FBNV)

Cách cư xử "điểm 10" của Phan Hiển

Ngay sau khi tiết mục kết thúc, Chí Anh ra hiệu để Phan Hiển đón Khánh Thi. Phan Hiển đã có hành động khiến cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi. Thay vì giữ khoảng cách, anh đã chủ động sải bước ra giữa sân khấu để đón vợ.

Chí Anh đưa Khánh Thi trở về với chồng Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Dân tình khen Phan Hiển (Ảnh: CMH)

Hành động cầm tay dẫn Khánh Thi về chỗ ngồi không chỉ giúp cô tránh cảm giác trống trải sau khi rời bạn nhảy, mà còn thể hiện sự che chở, khẳng định vị thế của người chồng. Sự tinh tế của Phan Hiển không phải là bộc phát mà xuất phát từ mối quan hệ bền chặt giữa ba người trong nhiều năm qua.

Phan Hiển luôn coi Chí Anh là người anh, người thầy lớn trong nghề. Anh thường xuyên công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ và dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến đối phương trong các dịp đặc biệt.

Chí Anh - Khánh Thi và Phan Hiển luôn có mối quan hệ tốt đẹp (Ảnh: FBNV)

Cả ba thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên ghế giám khảo hoặc phối hợp tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp. Thậm chí, chính Chí Anh là người đã đưa ra những góp ý chuyên môn khắt khe để giúp Phan Hiển đạt được những đỉnh cao mới trong thi đấu. Câu chuyện của Khánh Thi, Chí Anh và Phan Hiển đã trở thành biểu tượng cho cách ứng xử văn minh sau chia tay. Họ không chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp mà còn cùng nhau vun đắp cho tương lai của nền Khiêu vũ thể thao nước nhà.