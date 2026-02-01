Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển gây "sốt" với bộ ảnh Tết cực chất, bé Lisa xinh yêu như thiên thần chiếm trọn "spotlight"

Mới đây, "nữ hoàng khiêu vũ" Khánh Thi và ông xã Phan Hiển đã khiến cộng đồng mạng một phen "dậy sóng" khi tung những khoảnh khắc diện áo dài đón Tết vô cùng ấn tượng. Không chỉ dừng lại ở việc khoe nhan sắc thăng hạng, cả gia đình còn khiến người hâm mộ thích thú khi cùng nhau bắt trend cực lầy lội trên nền nhạc "tằng tằng tắng tăng" của ca khúc Vạn Sự Như Ý (Trúc Nhân).

Trong video được hé lộ, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lựa chọn trang phục áo dài với tông màu hồng pastel nhẹ nhàng. Điểm nhấn thú vị nhất chính là việc cả nhà đều đeo kính râm đen "siêu ngầu", tạo nên vẻ ngoài vừa truyền thống vừa hiện đại.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển bắt trend nhảy trền nền nhạc bài hát của Trúc Nhân (Video: FBNV)

Thần thái tự tin, pha chút tinh nghịch của cặp đôi kiện tướng cùng các con trên nền nhạc sôi động đã nhanh chóng nhận về "bão tim" từ cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi sự sáng tạo và năng lượng tích cực mà gia đình nhỏ này mang lại trong những ngày chuẩn bị đón xuân.

Dù cả gia đình đều lên đồ rất chỉn chu, nhưng mọi sự chú ý dường như đổ dồn vào thành viên nhí nhỏ tuổi nhất – bé Lisa. Với đôi mắt to tròn đen láy, gương mặt bầu bĩnh và biểu cảm "ngơ ngác" cực đáng yêu, Lisa được ví như một thiên thần nhỏ bước ra từ tranh vẽ. Thậm chí, nhiều khán giả còn hài hước nhận xét rằng bé Lisa đã hoàn toàn "chiếm spotlight" của bố mẹ và các anh chị nhờ vẻ xinh xắn khó cưỡng.

Không hề kém cạnh em út, hai bé Kubi và Anna cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Cậu cả nhà Phan Hiển ngày càng ra dáng soái ca nhí với phong thái tự tin, chững chạc, thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp và tài năng nghệ thuật từ bố mẹ. Còn "Mợ chảnh" Anna vẫn giữ phong độ với vẻ ngoài lém lỉnh, điệu đà nhưng cũng rất cá tính khi tạo dáng trước ống kính.

Khoảnh khắc cả gia đình ai cũng đẹp khiến dân mạng hết lời khen (Ảnh: FBNV)