Lisa nhà Khánh Thi, Phan Hiển xinh yêu như thiên thần xé truyện bước ra gây sốt cõi mạng

Dù mới hơn 2 tuổi, bé Lisa (tên thật là Thùy Linh) – con gái út của cặp đôi kiện tướng dancesport đình đám Khánh Thi và Phan Hiển đã sớm trở thành một trong những "thế lực nhí" thu hút truyền thông bậc nhất. Mới đây nhất, bộ ảnh mang phong cách thần tiên của cô bé đã một lần nữa gây bão mạng xã hội bởi thần thái đầy cuốn hút.

Trong bộ ảnh đang được chia sẻ rầm rộ, Lisa hóa thân thành một nàng tiên nhỏ giữa khu rừng cổ tích. Cô bé diện chiếc váy voan màu xanh lá nhẹ nhàng, đính điểm những bông hoa nhỏ tinh tế, kết hợp cùng đôi cánh trong suốt và phụ kiện cài tóc đính ngọc trai cầu kỳ.

Ngắm ảnh như thiên thần của bé Lisa (Ảnh: FBNV)

Điểm nhấn khiến cư dân mạng "tan chảy" chính là đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng sứ và đôi má phúng phính đáng yêu. Nhiều khán giả không tiếc lời khen ngợi, ví von cô bé như một "búp bê sống" bước ra từ truyện tranh.

Không chỉ sở hữu ngoại hình cực phẩm, Lisa còn bộc lộ tố chất của một ngôi sao nhí khi cực kỳ dạn dĩ trước ống kính. Dù tuổi còn rất nhỏ, cô bé đã biết cách phối hợp ăn ý với ekip, tạo ra những biểu cảm tự nhiên nhưng không kém phần chuyên nghiệp.

Khánh Thi từng trìu mến gọi con gái là "thiên thần út", người nhận được sự cưng chiều hết mực từ cả gia đình. Mỗi lần xuất hiện, Lisa luôn dễ dàng "chiếm sóng" và trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí có phần lấn lướt cả người bố và người mẹ nổi tiếng của mình.