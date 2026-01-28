Chưa thấy giải pickleball nào có thể thức thi đấu độc lạ như giải Ấn Độ mà Lý Hoàng Nam, Vinh Hiển tham gia này

Sau thành công rực rỡ của mùa giải đầu tiên, WPL 2026 đã trở lại với quy mô và sức hút khủng khiếp hơn bao giờ hết. Sự kiện diễn ra từ ngày 24/01 đến 08/02/2026 tại "thánh đường" thể thao Jio World Garden (Mumbai).

Đáng chú ý, theo danh sách công bố chính thức từ ban tổ chức, bốn đại diện của Việt Nam tham dự WPL 2026 gồm Lý Hoàng Nam, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển và Trịnh Linh Giang. Trong đó, Lý Hoàng Nam và Đỗ Minh Quân thi đấu cho Chennai SuperChamps, còn Trương Vinh Hiển khoác áo Dilli Dillwale, Trịnh Linh Giang thi đấu cho Team Jaipur.

Sân thi đấu của WPL 2026 (Ảnh: Pick Việt)

Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên bản sắc của WPL 2026 chính là thể thức thi đấu mang tính đột phá, đòi hỏi sự tập trung và cường độ vận động cực cao. Thay vì cách tính điểm chạm mốc truyền thống, giải đấu áp dụng quy tắc "đồng hồ đếm ngược.

Mỗi cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ gồm 5 set tương ứng với 5 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ. Mỗi set thắng sẽ mang về 3 điểm quý giá cho đội nhà. Tổng điểm tối đa một đội có thể giành được trong một ngày thi đấu là 15 điểm.

Mỗi set đấu không giới hạn điểm số mà chỉ giới hạn trong đúng 15 phút. Khi đồng hồ kết thúc, bên nào đang dẫn điểm sẽ giành chiến thắng tuyệt đối.

Các tay vợt Việt Nam bước vào giải đấu (Ảnh: Pick Việt)

Thể thức này biến mỗi giây trên sân thành một cuộc đấu trí lẫn đấu lực căng thẳng. Không có cơ hội cho những màn lội ngược dòng chậm rãi; các tay vợt phải tấn công dồn dập và duy trì lợi thế dưới áp lực thời gian khủng khiếp.

Theo quy định của giải, 7 câu lạc bộ sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt. Sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng, 4 cái tên có tổng điểm cao nhất sẽ giành vé bước vào vòng bán kết.

Sự góp mặt của dàn sao Việt Nam trong các đội hình mạnh như Chennai Super Champs hay Dilli Dillwale đang khiến giới mộ điệu trong nước nín thở theo dõi. Đặc biệt là Lý Hoàng Nam – người vừa gây tiếng vang khi đánh bại các tay vợt Top 2 thế giới tại Mỹ, đang được kỳ vọng sẽ là "ngòi nổ" giúp đội nhà bứt phá vào Top 4.