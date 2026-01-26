Cảnh báo của "nữ pick thủ" vỡ túi độn ngực: Đừng chủ quan khi chơi pickleball

Trên trang cá nhân, chị L.C – một người chơi pickleball thường xuyên đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" của chính mình. Sự việc bắt nguồn từ một người hàng xóm của chị, vốn cũng là một tín đồ của pickleball với tần suất chơi gần như cả tuần, bất ngờ phát hiện bị vỡ cả hai túi ngực trong một lần khám sức khỏe định kỳ.

Lo lắng trước thông tin này, chị L.C đã đi khám. Kết quả khiến chị bàng hoàng khi túi ngực bên phải của chị đã bị rách từ lúc nào không hay. Điều đáng nói nhất trong trường hợp này chính là tình trạng "vỡ thầm lặng" . Chị L.C cho biết trước đó bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, không hề đau đớn, ngực không biến dạng hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Ngoài việc đi chơi pickleball và vận động mạnh.

Nữ pick thủ khuyên dân tình đã can thiệp thẩm mỹ ngực không nên vận động mạnh (Ảnh: FBNV)

Dù được đánh giá là môn thể thao có cường độ nhẹ hơn tennis, nhưng pickleball vẫn đòi hỏi người chơi phải thực hiện các cú vung vợt, xoay người và chạy tiếp cận bóng liên tục. Chị L.C chia sẻ thêm, vì chị thuận tay phải và chơi thường xuyên nên bên ngực phải phải chịu lực nhiều hơn trong quá trình vận động, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc trên.

Từ trải nghiệm "xương máu" của mình, chị L.C đã đưa ra hai lời khuyên quan trọng cho các chị em đã can thiệp thẩm mỹ vòng một:

Cần cân nhắc cường độ khi chơi các môn có yếu tố kháng lực cao trong thời gian dài. Việc lựa chọn trang phục bảo hộ, đặc biệt là áo ngực thể thao có độ nâng đỡ cao là vô cùng thiết yếu.

Không nên đợi đến khi có triệu chứng mới đi khám. Việc siêu âm hoặc chụp định kỳ là cách duy nhất để phát hiện sớm các tổn thương âm thầm của túi độn, tránh để lâu dẫn đến biến chứng như bao xơ, viêm nhiễm.

Hiện tại, sau 5 ngày phẫu thuật xử lý túi ngực bị vỡ, sức khỏe của chị L.C đã ổn định. Chia sẻ của chị không nhằm mục đích gây hoang mang về bộ môn pickleball, mà tập trung vào việc khuyến khích chị em phụ nữ chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe và gìn giữ thành quả thẩm mỹ của mình.