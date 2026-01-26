Hai con trai Beckham khoe tình anh em khăng khít sau khi bị anh cả Brooklyn "tố" hợp lực "tấn công" mình trên MXH

Romeo và Cruz Beckham đã cho thấy mối quan hệ anh em thân thiết khi cùng nhau tận hưởng buổi hẹn đôi với bạn gái tại Paris vào hôm 25/1, giữa lúc gia đình Beckham đang chìm trong tâm bão ồn ào sau những cáo buộc gay gắt từ Brooklyn.

Romeo Beckham xuất hiện cùng bạn gái Kim Turnbull, trong khi em trai Cruz sánh đôi với Jackie Apostel, nhóm rời khách sạn giữa khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris. Hình ảnh vui vẻ, thoải mái của hai anh em dường như đối lập hoàn toàn với những căng thẳng đang bủa vây gia đình nổi tiếng này.

Cruz và Romeo cùng đưa bạn gái đi hẹn hò, thể hiện tình cảm gắn bó giữa sóng gió gia đình (Ảnh: Spread Picturers)

Chuyến dạo phố diễn ra chỉ ít ngày sau khi Brooklyn Beckham (đăng tải tuyên bố dài bất thường, trong đó cáo buộc các em trai đã "được cử đi tấn công anh trên mạng xã hội", trước khi "đột ngột chặn liên lạc với anh vào mùa hè năm ngoái mà không hề báo trước".

Trong bài đăng gây sốc, Brooklyn khẳng định không còn mong muốn hòa giải với cha mẹ - David và Victoria Beckham - đồng thời cáo buộc họ can thiệp tiêu cực vào cuộc hôn nhân của anh với vợ, nữ diễn viên Nicola Peltz.

Brooklyn viết 6 trang tâm tư bóc phốt bố mẹ - David và Victoria Beckham (Ảnh: Darren Gerrish)

Tuy nhiên, Romeo và Cruz dường như gác lại mọi ồn ào khi xuất hiện đầy gắn kết tại Paris. Cruz trông lịch lãm trong áo khoác da nâu, phối cùng phong cách phóng khoáng, trong khi Jackie Apostel gây chú ý với bộ suit xám rộng kết hợp áo crop top trắng. Romeo cũng chọn áo khoác da nhưng phối cùng quần cargo cá tính, còn Kim Turnbull ghi điểm với áo khoác xanh thanh lịch.

Romeo đặc biệt không để drama gia đình ảnh hưởng đến sự nghiệp khi vẫn sải bước trên sàn diễn của nhà thiết kế Willy Chavarria vào 24/1. Cả Romeo và Cruz đều tiếp tục tập trung vào công việc riêng giữa lúc cuộc xung đột gia đình leo thang sau tuyên bố 6 trang của anh trai cả.

Trước đó, Brooklyn - hiện theo đuổi công việc nhiếp ảnh gia và influencer ẩm thực - đã cáo buộc cha mẹ "kiểm soát cuộc đời", cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh và thậm chí gây áp lực buộc anh phải từ bỏ quyền sử dụng họ Beckham trước đám cưới với Nicola Peltz.

Giữa loạt cáo buộc chồng chéo, hình ảnh Romeo và Cruz xuất hiện thân thiết tại Paris được xem như một lát cắt đối lập: khi drama gia đình chưa có hồi kết, các thành viên khác vẫn chọn tiếp tục cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình.