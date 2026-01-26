Các "trạm tỷ" đã vào cuộc, Đình Bắc khoe visual nét căng, cực phẩm ngoan-xinh-yêu trong lần đầu xuất hiện sau U23 châu Á

Sau hành trình đầy cảm xúc cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, Nguyễn Đình Bắc mới đây đã chính thức xuất hiện trở lại trước công chúng. Và không ngoài dự đoán, chàng cầu thủ quê Nghệ An lập tức khiến cả trung tâm thương mại "vỡ trận", người hâm mộ ùn ùn kéo tới chỉ để được thấy ngôi sao bóng đá từ xa. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được ghi lại, dân tình đã phải công nhận: visual của Đình Bắc ở thời điểm hiện tại thực sự đang ở phong độ cao nhất.

Xuất hiện trong trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng, mái tóc gọn gàng và thần thái điềm tĩnh, Đình Bắc ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài sáng sủa, đúng chuẩn "ngoan - xinh - yêu". Không cần tạo dáng cầu kỳ, không cần biểu cảm phô trương, chỉ đứng yên giữa đám đông cũng đủ khiến loạt ống kính và điện thoại đồng loạt hướng về phía anh.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Đình Bắc lộ diện sau giải đấu châu lục, nơi anh để lại dấu ấn không chỉ bằng chuyên môn mà còn bằng bản lĩnh và tinh thần thi đấu. Chính vì vậy, sự xuất hiện lần này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút lượng lớn người hâm mộ vây kín, liên tục gọi tên và ghi lại từng khoảnh khắc.

Visual cực phẩm của Đình Bắc qua "fan cam" (Ảnh: just.thhaf_03)

Visual Đình Bắc đang gây sốt MXH (Ảnh: Nuna.tuna)

Không khó để nhận ra các "trạm tỷ" đã chính thức nhập cuộc. Từ fanpage, hội nhóm cho tới mạng xã hội cá nhân, hình ảnh của Đình Bắc được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Những bình luận như "visual này mà không đu idol thì uổng", "cầu thủ mà như nam chính phim thanh xuân" hay "vừa đá bóng hay lại vừa sáng bừng thế này ai chịu nổi" xuất hiện dày đặc.

Giữa vòng vây người hâm mộ, Đình Bắc vẫn giữ được sự lễ phép và điềm đạm quen thuộc. Anh liên tục cúi đầu chào, mỉm cười đáp lại lời chào hỏi, khiến hình ảnh "cực phẩm ngoan - xinh - yêu" càng được khắc sâu hơn trong mắt công chúng. Có thể nói, không chỉ ghi điểm trên sân cỏ, Đình Bắc còn đang xây dựng một hình ảnh rất đẹp ngoài đời: gần gũi, chỉn chu và đầy thiện cảm.

Sau U23 châu Á, Nguyễn Đình Bắc không chỉ trở về với vai trò một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, mà còn là cái tên đang được cả chuyên môn lẫn người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Với phong độ ổn định, thần thái ngày càng chững chạc và visual "nét căng" như hiện tại, việc Đình Bắc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian tới dường như là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Một lần xuất hiện, đủ để khẳng định: Đình Bắc đã sẵn sàng cho hành trình mới - cả trên sân cỏ lẫn trong lòng người hâm mộ.

Ảnh: Khánh Chi Nguyễn