David Beckham và Victoria công khai nhắc đến Brooklyn sau bài "bóc phốt" dài 6 trang chấn động thế giới

David Beckham và Victoria đã cùng hồi tưởng về những "kỷ niệm tuyệt vời" bên con trai cả Brooklyn. Đây là một trong những động thái công khai đầu tiên kể từ khi gia đình vướng vào ồn ào căng thẳng liên quan sau bức tâm thư chỉ trích dài 6 trang của Brooklyn.

Trước đó, Brooklyn Beckham tuyên bố không còn mong muốn hàn gắn với gia đình, khiến mối quan hệ giữa anh và bố mẹ được cho là rơi vào trạng thái rạn nứt nghiêm trọng, Victoria "vô cùng đau khổ" trước bức tâm thư ấy.

Giữa lúc dư luận vẫn chưa hạ nhiệt, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Platon đã đăng tải loạt ảnh chụp gia đình Beckham từ năm 2006. Trong đó, gây chú ý nhất là bức ảnh David Beckham cởi trần, để lộ hình xăm tên "Brooklyn" trên lưng.

Platon cũng chia sẻ câu chuyện hậu trường xúc động về buổi chụp hình khi David còn khoác áo Real Madrid. Theo ông, Victoria đã đến trường quay cùng ba cậu con trai nhỏ: Brooklyn 7 tuổi, Romeo 4 tuổi và Cruz vẫn còn là một em bé. Hai cậu anh chạy khắp studio trong trang phục bóng đá, nô đùa, sút bóng và liên tục bám lấy bố.

"Có lúc Brooklyn ôm quả bóng chạy vào trường quay và ôm chặt chân phải của David, rồi Romeo cũng lao vào theo. Victoria sau đó xuất hiện với Cruz trên tay. Cả gia đình quay lưng lại với ê-kíp để có một cái ôm riêng tư - một khoảnh khắc đầy cảm xúc giữa không gian làm việc với hơn 60 người", Platon viết.

Ông kết luận: "Sự nổi tiếng luôn có cái giá của nó, và đôi khi chính gia đình là những người phải trả giá".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý của chính gia đình Beckham. David bình luận ngắn gọn: "Những ký ức đẹp". Victoria cũng để lại lời nhắn: "Gợi lại những ký ức tuyệt vời!".

Platon kết thúc bằng lời tri ân dành cho David Beckham: "Dù đứng một mình trong bức ảnh, tình yêu dành cho các con của anh ấy vẫn hiện diện rõ ràng qua những hình xăm. Gia đình là tất cả".

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Brooklyn cáo buộc bố mẹ đã can thiệp tiêu cực vào mối quan hệ của anh với vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz, đồng thời cho rằng Victoria đã có hành động "không phù hợp" khi nhảy cùng anh trong đám cưới năm 2022.

Tuy nhiên, DJ của buổi tiệc - Fat Tony - mới đây đã lên tiếng làm rõ sự việc trên chương trình This Morning của ITV. Ông xác nhận Nicola đã rời buổi tiệc trong nước mắt, song cho rằng tình huống trở nên khó xử chủ yếu do ca sĩ Marc Anthony - người biểu diễn tại đám cưới - bất ngờ mời Victoria lên sân khấu nhảy cùng con trai.

Theo Fat Tony, đó chỉ là một điệu nhảy chậm, không mang tính gợi cảm hay phản cảm. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc được cho là không phù hợp vì lẽ ra điệu nhảy đầu tiên nên dành cho cô dâu - chú rể. Sau đó, Brooklyn rời khỏi sàn nhảy để đi tìm Nicola, gia đình cô cũng theo sau.

Brooklyn viết tâm thư 6 sáng "bóc phốt" bố mẹ (Ảnh: Wire Image)

Trong khi những tranh cãi vẫn tiếp diễn, các thành viên khác của gia đình Beckham vẫn xuất hiện với lịch trình riêng. Romeo Beckham được bắt gặp tại Paris, trong khi bạn gái anh - Kim - thu hút ánh nhìn tại Tuần lễ Thời trang Paris. Cruz Beckham cũng xuất hiện tại thủ đô nước Pháp cùng bạn gái Jackie Apostel, không lâu sau khi công bố chuyến lưu diễn đầu tiên.

Giữa tâm bão ồn ào, những lời bình luận ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc của Victoria và David Beckham dường như là cách họ lựa chọn để nhắc lại một điều không đổi: gia đình từng - và vẫn luôn là - điều quan trọng nhất.