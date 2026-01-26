Báo Hàn gọi thủ môn Cao Văn Bình là "Cha Eun Woo của Việt Nam" vì visual quá đẹp, fan Việt nghe lại "rất chê"

Sau trận thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, danh tiếng của thủ môn Cao Văn Bình không chỉ gây sốt trong nước mà anh chàng còn bất ngờ được truyền thông xứ Kim chi chú ý với nhiều mỹ từ. Một tờ báo Hàn Quốc thậm chí còn ví thủ môn sinh năm 2004 là "Cha Eun Woo của Việt Nam" - danh xưng dành cho những gương mặt điển trai bậc nhất showbiz Hàn.

Thế nhưng, phản ứng của fan Việt lại khiến dân tình "cười ra nước mắt".

Báo Hàn: "Cha Eun Woo của Việt Nam"

Trong bài viết đăng tải sau trận đấu, truyền thông Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho màn trình diễn xuất sắc của Cao Văn Bình, đặc biệt là loạt pha cứu thua xuất thần trước sức ép khủng khiếp từ U23 Hàn Quốc. Không chỉ đánh giá cao năng lực chuyên môn, tờ báo này còn bất ngờ nhận xét ngoại hình của Văn Bình rất sáng, điển trai, gương mặt thư sinh, và gọi anh là "Cha Eun Woo của Việt Nam".

So sánh với Cha Eun Woo - nam thần được gọi là "thiên tài gương mặt, visual hàng đầu Kbiz, biểu tượng nhan sắc thế hệ mới - đủ thấy báo Hàn đánh giá cao visual của thủ môn U23 Việt Nam đến mức nào.

Fan Việt phản ứng "cực gắt": Đẹp trai thật, nhưng đừng gọi là Cha Eun Woo!

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Việt Nam, danh xưng này lại nhanh chóng gây tranh cãi. Dưới các bài đăng chia sẻ thông tin, nhiều fan để lại bình luận vừa hài hước vừa… "cà khịa":

"Thôi xin, đẹp trai thì nhận, chứ đừng gọi là Cha Eun Woo".

"Gọi là Cao Văn Bình được rồi, ví với thiên tài trốn thuế làm gì?"

"Anh Bình nhà mình bắt bóng chắc tay, chứ có trốn thuế đâu"...

Cụm từ "thiên tài trốn thuế" được dân mạng dùng để cà khịa Cha Eun Woo gần đây bởi nam idol đang vướng vào scandal trốn thuế khiến sự nghiệp lao đao, công chúng dậy sóng phẫn nộ và chỉ trích. Nhiều fan cho rằng việc so sánh một cầu thủ bóng đá với một idol đang dính án trốn thuế là không phù hợp, thậm chí là "chê cực mạnh".

Chan Eun Woo đang dính scandal trốn thuế khiến netizen Hàn Quốc dậy sóng

Visual sáng, phong độ càng sáng hơn

Bỏ qua câu chuyện so sánh, không thể phủ nhận Cao Văn Bình đã có trận đấu để đời ở U23 châu Á. Chỉ ra sân duy nhất ở trận tranh hạng Ba, thủ môn trẻ liên tục có những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là trong loạt sút luân lưu trước U23 Hàn Quốc, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành HCĐ châu Á lịch sử.

Không chỉ chơi chắc chắn, Văn Bình còn gây thiện cảm bởi vẻ ngoài hiền lành, thư sinh, thần thái điềm tĩnh hiếm thấy ở một thủ môn mới 21 tuổi. Chính điều đó khiến anh nhanh chóng trở thành "crush quốc dân" mới trên mạng xã hội.

Với người hâm mộ bóng đá Việt, Cao Văn Bình đơn giản là người hùng - chốt chặn đáng tin cậy nơi khung gỗ, góp phần làm nên chiến tích lịch sử cho U23 Việt Nam. Và có lẽ, danh xưng đẹp nhất với thủ môn sinh năm 2004 lúc này vẫn là: Người gác đền vàng của U23 Việt Nam chứ không phải so sánh với bất kì ai khác.