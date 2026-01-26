Arsenal thua sốc Man United sân nhà, Ngoại hạng Anh sôi sục

Trước một Arsenal gần như "bất khả chiến bại" ở thời điểm hiện tại, Man United cho thấy họ thực sự hồi sinh bằng màn ngược dòng khó tin tại sân Emirates. Không nhà chuyên môn nào tin tưởng Man United có thể tiếp nối kỳ tích sau trận derby Manchester ở vòng đấu trước nhưng thực tế cuộc đối đầu muộn nhất vòng 23 cho thấy một kết cục không tưởng.



Cuộc chiến ở Emirates được đông đảo người hâm mộ bóng đá Anh dõi theo

Man United hành quân đến London trong chuyến làm khách được xem là thử thách lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Arsenal không chỉ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng mà còn là ứng viên sáng giá ở mọi mặt trận họ tham dự, chưa kể đang nối dài thành tích bất bại tại "chảo lửa" Emirates…

Arsenal sớm giành quyền chủ động

Không có gì bất ngờ khi các cầu thủ dưới quyền HLV Mikel Arteta nhập cuộc đầy chủ động, kiểm soát hoàn toàn thế trận trong những phút đầu. Tuy nhiên, ngoài cú dứt điểm thiếu chính xác của Leandro Trossard, Arsenal không tận dụng được ưu thế. Cơ hội rõ ràng nhất trong hơn 20 phút đầu trận đến từ pha bật cao đánh đầu của Martín Zubimendi sau quả treo bóng của Declan Rice, nhưng thủ môn Senne Lammens đã kịp thời cứu thua.

.... và có bàn mở tỉ số sau cú sút của Odegaard đưa bóng chạm người Lisandro Martinez

Sức ép liên tục của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 29. Patrick Dorgu phá bóng không dứt khoát trong vòng cấm, tạo điều kiện để Martin Ødegaard dứt điểm, bóng chạm người trung vệ Lisandro Martínez đổi hướng bay vào lưới, giúp Arsenal vượt lên dẫn trước.

Thế trận lấn lướt của "Pháo thủ" dù vậy không kéo dài quá lâu. Zubimendi chuyền hỏng ngay phần sân nhà, để Bryan Mbeumo thoát xuống đối mặt thủ môn David Raya trước khi dễ dàng dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Man United.

Bryan Mbeumo liên tục lập công sau khi trở về từ Cúp châu Phi

Bàn thủng lưới khiến Arsenal choáng váng và Man United tận dụng triệt để thời điểm đối thủ mất cân bằng. Chỉ sáu phút sau giờ nghỉ, Patrick Dorgu – cầu thủ thời gian gần đây được bố trí đá rộng ở hàng tiền vệ – phối hợp ăn ý cùng Bruno Fernandes trước khi tung cú sút xa sấm sét, bóng dội mặt dưới xà ngang rồi nằm gọn trong lưới, nâng tỉ số lên 2-1 và khiến sân Emirates chết lặng.

Patrick Dorgu lên tiếng bằng siêu phẩm bàn thắng cho Man United

HLV Arteta lập tức tung thêm các mũi tấn công như Gyokeres, Eze và Mikel Merino vào sân nhưng Arsenal vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc giành lại thế trận. Man United kiểm soát trận đấu khá dễ dàng cho đến phút 84, thời điểm họ mất tập trung sau quả phạt góc xoáy vào của Bukayo Saka, tạo điều kiện để Mikel Merino đệm bóng cận thành, gỡ hòa 2-2.

Mikel Merino gỡ hòa 2-2 cho Arsenal nhưng...

Kịch tính được đẩy lên cao trào chỉ ít phút sau đó. Matheus Cunha tung cú cứa lòng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-2 cho Man United.

Matheus Cunha ghi bàn quyết định cho Man United

... trước khi bùng nổ với khoảnh khắc chiến thắng

Bàn thắng này giúp "Quỷ đỏ" có chiến thắng đầu tiên tại Emirates ở Premier League kể từ năm 2017, đồng thời chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại sân nhà của Arsenal, và khiến cuộc đua vô địch mùa này trở nên rộng mở hơn bao giờ hết.