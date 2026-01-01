Bóng đá, đôi khi không chỉ là câu chuyện của những con số, mà còn là sự sắp đặt kỳ diệu của định mệnh. Cái "duyên" giữa những người con xứ sở Kim Chi và dải đất hình chữ S dường như đã được định sẵn để tạo nên những câu chuyện kỳ tích cho bóng đá Việt Nam.

Sợi dây định mệnh: Từ Park Hang-seo đến Kim Sang-sik

Câu chuyện bắt đầu không phải trên sân cỏ, mà từ một lời gửi gắm đầy tâm huyết. Chính HLV Park Hang-seo - người đã thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam là nhịp cầu đưa Kim Sang-sik đến với Việt Nam. Không chỉ là một sự tiến cử đơn thuần, đó là sự chuyển giao của niềm tin và khát vọng. Ông Kim đến mang theo sự điềm tĩnh, nụ cười hiền hậu nhưng ẩn chứa một ý chí thép, sẵn sàng viết tiếp di sản của người tiền bối.

HLV Kim Sang-sik với một năm 2025 nhiều dấu ấn với bóng đá Việt Nam (Ảnh: VFF)

Năm qua HLV Kim Sang-sik đã làm gì?

Hành trình của HLV Kim Sang-sik trong năm 2025 tựa như một thước phim điện ảnh đầy cao trào, nơi mỗi trận đánh là một viên gạch xây lại niềm tin đã mất. Mọi thứ bắt đầu bằng những ngày đầu năm rực lửa khi ông giúp đội tuyển Việt Nam tìm lại bản sắc lì lợm để bước lên đỉnh cao ASEAN Cup 2024, dõng dạc khẳng định: "Những chiến binh Sao Vàng đã trở lại".

Đầu năm với chức vô địch Đông Nam Á (Ảnh: HĐ)

Chưa dừng lại ở đó, giữa mùa hè tháng 7 đầy nắng, lứa trẻ của ông tiếp tục trình diễn lối đá tấn công đầy mê hoặc để lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, minh chứng cho cái tầm của một chiến lược gia biết đánh thức những "mầm non" toả sáng. Cảm xúc ấy bùng nổ đến đỉnh điểm vào tháng 12, khi tấm HCV SEA Games 33 quý giá làm lay động triệu con tim.

Và rồi, ngay trước thềm Tết Nguyên Đán, ông Kim lại cùng các học trò viết tiếp chương mới của "kỳ tích Thường Châu" bằng tấm HCĐ U23 Châu Á đầy kiêu hãnh. Tấm huy chương ấy không chỉ là món quà Tết vô giá cho người hâm mộ, mà còn là nốt nhạc trọn vẹn khép lại một năm 2025 vươn mình mạnh mẽ, đưa bóng đá Việt Nam ngạo nghễ đứng vào hàng ngũ những thế lực hàng đầu châu lục.

Cuối năm với hạng 3 châu Á (Ảnh: AFC)

Và câu chuyện còn được viết tiếp

Bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc có một mối lương duyên kỳ lạ, được kết nối bởi "người mở đường" Park Hang-seo khi ông tin tưởng giới thiệu HLV Kim Sang-sik. Sự chuyển giao định mệnh này đã mở ra một năm 2025 thật đẹp và hướng đến tương lai phía trước. HLV Kim Sang-sik không chỉ kế thừa di sản mà còn tự tay viết nên chương mới bằng sự thấu hiểu và bản lĩnh thép. Ông đã chứng minh rằng khi sự kỷ luật gặp gỡ khát khao, không đỉnh cao nào là không thể.