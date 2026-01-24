Thương Hiểu Minh U23 Việt Nam ngồi xe lăn về nước, bố mẹ thương con mắt rớm lệ

Tối 24/1, sân bay quốc tế Nội Bài rộn ràng với "biển người" chào đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về sau chiến tích giành Huy chương Đồng giải U23 châu Á 2026. Giữa không khí ăn mừng náo nhiệt, hình ảnh trung vệ Hiểu Minh nén đau trên chiếc xe lăn đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Khác với các đồng đội, Hiểu Minh rời sảnh sân bay trên chiếc xe lăn do gặp chấn thương nặng sau những trận chiến nảy lửa tại giải châu Á.

Hiểu Minh có sự hỗ trợ của xe cứu thương rời sân bay (Video: NXH)

Có mặt tại sân bay từ sớm, bố mẹ của Hiểu Minh đã không giấu được sự xúc động. Nhìn thấy con trai trở về với đôi chân không còn lành lặn, mẹ của trung vệ này đã bật khóc nức nở ngay giữa đám đông. Dù vậy, Hiểu Minh vẫn giữ tinh thần lạc quan, anh liên tục mỉm cười đáp lại tình cảm của người hâm mộ trước khi được nhân viên an ninh hỗ trợ đưa lên xe bus của đội.

Hiểu Minh không may dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc. Chấn thương dạng này cần thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng. VFF khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về y tế, chuyên môn và chế độ để cầu thủ sớm bình phục, trở lại thi đấu, tiếp tục cống hiến cho đội tuyển cũng như CLB chủ quản.

Bố Hiểu Minh chào đón con trai trở về (Ảnh: Như Hoàn)

HLV Kim Sang-sik còn đẩy xe cho học trò

Mẹ Hiểu Minh phía sau rớm lệ vì thương con

Hiểu Minh được đưa thẳng đến bệnh viện

Người hâm mộ chào đón U23 Việt Nam trở về

Ảnh: Như Hoàn